SC Fribourg 1 – 0 Hoffenheim

Il Freiburg a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 1-0 contre Hoffenheim ce samedi dans le Schwarzwald-Stadion. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il SC Freiburg est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Cologne par un score de 4-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hoffenheim gagné à Bayern Leverkusen dans son fief par 2-1 et auparavant, il le faisait aussi à la maison, avant la Werder Bremen par 0-3. Avec cette défaite, l’équipe de Sinsheim était en septième position après la fin du match, tandis que le SC Freiburg Il est huitième.

02/08/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La réunion a commencé pour le SC Freiburg, qui a ouvert le score avec un peu de Luca Waldschmidt, concluant la première partie par un 1-0 à la lumière.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 1-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Freiburg entré par le banc Manuel Gulde, Janik Haberer et Vincenzo Tap remplacer Robin Koch, Luca Waldschmidt et Chang-Hoon Kwon, tandis que les changements Hoffenheim étaient Ihlas Bebou, Jacob Bruun Larsen et Maximilian Beier, qui est entré par Stefan Posch, Sebastian Rudy et Robert Skov.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Lucas Holer, Nicolas Hofler et Amir Abrashi de l’équipe locale et Munas Dabbur, Sebastian Rudy et Benjamin Hubner de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette victoire, le Freiburg Il s’est classé huitième avec 32 points à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Alfred Schreuder Il s’est classé septième avec 33 points.

Le lendemain SC Freiburg sera mesuré avec le FC Augsburg, tandis que l’ensemble de Sinsheim jouera son match contre le VfL Wolfsburg.

Fiche techniqueSC Freiburg:Alexander Schwolow, Jonathan Schmid, Dominique Heintz, Robin Koch (Manuel Gulde, min.28), Christian Gunter, Chang-Hoon Kwon (Vincenzo Grifo, min.83), Nicolas Hofler, Amir Abrashi, Lucas Holer, Nils Petersen et Luca Waldschmidt (Janik Haberer, min. 73)Hoffenheim:Philipp Pentke, Stefan Posch (Ihlas Bebou, min.60), Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner, Robert Skov (Maximilian Beier, min.88), Florian Grillitsch, Sebastian Rudy (Jacob Bruun Larsen, min.82), Diadie Samassekou, Christoph Baumgartner, Munas Dabbur et Pavel KaderabekStade:Schwarzwald-StadionButs:Luca Waldschmidt (1-0, min.40)