SC Fribourg 3 – 1 Union Berlin

Il Freiburg ajouté trois points à son casier après avoir gagné 3-1 contre le Union Berlin ce samedi dans le Schwarzwald-Stadion. Il SC Freiburg est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Borussia Dortmund par un score de 1-0. Côté visiteurs, le Union Berlin récolté une cravate à double sens devant VfL Wolfsburg, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Avec ce résultat, le set fribourgeois est huitième, tandis que le Union Berlin Il est onzième à l’issue de la réunion.

La première moitié de la confrontation a commencé SC Freiburg, qui a créé son compte de notation à travers un Roland Sallai à 34 minutes, terminant ainsi la première partie avec le résultat de 1-0.

La deuxième moitié du match a commencé positivement pour l’équipe à domicile, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un peu de Christian Gunter à la 55e minute, mais l’équipe visiteuse s’est approchée du tableau de bord à la 61e minute. Cependant, l’équipe de Fribourg à la 82e minute s’est distancée grâce à, terminant le match avec un score de 3-1 en le marqueur.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Lucas Holer, Nico Schlotterbeck et GianLuca Itter remplacer Roland Sallai, Christian Gunter et Manuel Gulde. Les changements de Union Berlin étaient Sebastian Polter, Marcus Ingvartsen et Sheraldo Becker, qui est entré par Marius Bulter, Yunus Malli et Neven Subotic.

Au cours des 90 minutes de réunion, cinq cartes au total ont été vues. Par le Freiburg l’arbitre sanctionné jaune Christian Gunter et Roland Sallai, alors que dans l’équipe d’acier, il a exhorté Marvin Friedrich et Marcus Ingvartsen et avec du rouge à Marvin Friedrich (2 jaunes).

Avec cette victoire, le Freiburg Il s’est classé huitième avec 36 points à la fin de la partie, tandis que l’équipe dirigée par Urs Fischer Il s’est classé onzième avec 30 points.

Le lendemain, l’équipe de Fribourg jouera à l’extérieur contre le RB Leipzigtandis que le Union Berlin il cherchera le triomphe dans son stade contre lui Bayern München.

Fiche techniqueSC Freiburg:Rafal Gikiewicz, Keven Schlotterbeck, Marvin Friedrich, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Robert Andrich, Christian Gentner, Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Yunus Malli et Marius BulterUnion Berlin:Alexander Schwolow, Dominique Heintz, Philipp Lienhart, Manuel Gulde, Jonathan Schmid, Nicolas Hofler, Robin Koch, Christian Gunter, Vincenzo Grifo, Roland Sallai et Nils PetersenStade:Schwarzwald-StadionButs:Roland Sallai (1-0, min. 34), Christian Gunter (2-0, min. 55), Sebastian Andersson (2-1, min. 61) et Robin Koch (3-1, min. 82)