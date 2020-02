Scafatese-Battipagliese 6-0, les canaris “jouent au tennis” avec des zèbres

Large victoire du Scafatese qui oublie complètement la défaite de la semaine dernière contre Audax Cervinara et bat le Battipagliese avec un son 6-0.

Dans le silence assourdissant de la “Comunale 28 Settembre”, fermée au public, monsieur Salvatore Nastri propose un 4-3-1-2 avec Siciliano à l’appui du lourd double point formé par Evacuo et Malafronte; juste Malafronte ne prend que 42 secondes pour emballer la première chance du match, échouant à centrer le miroir avec une torsion aérienne.

Battipagliese ne regarde pas: les hommes de Cerminara accélèrent et deviennent dangereux deux fois par minute 7, quand Sorrentino est miraculeux deux fois en 60 secondes, d’abord à la conclusion de Cataldo puis à celle de Falco . Un moment important pour l’équipe hôte, qui a touché la tête à 16 ‘avec une tête de Padovano, qui a rapidement surmonté la tête de Sorrentino avec un lob qui rendait l’arrière canari effrayant, le ballon se terminant.

Le résultat est débloqué à la minute 22: transition offensive du trident canari, une touche habile d’Evacuo au service de la Sicilienne et moqueuse à droite du numéro 10 qui permet aux canaris de prendre les devants. C’est l’épisode qui change l’inertie du jeu, Scafatese doublant presque avec la gauche de Siciliano en 35 ‘, la conclusion de Malafronte sauvée par Di Filippo en 36’ et la traversée juste à côté d’Evacuo sur le 41 ‘après une excellente action qui implique à nouveau les trois canaris offensifs.

De retour au vestiaire, Battipagliese fond et Scafatese est endémique: la délicieuse passe décisive de Malafronte qui, de front, signe le doublé sur 46 ‘. Le résultat est un cauchemar de 20 minutes pour les invités, avec les canaris qui vont sur le net en répétition: à 58 ‘Evacuo laisse tomber le trio à droite, après une excellente action impliquant plusieurs joueurs de yellowbleu, à partir de Rinaldi; à 62 ‘et 64’, Siciliano invente deux passes décisives, toutes deux pour Malafronte, qui marque son triplé personnel et ramène le ballon à la maison.

Nastri apporte également Cherillo et Carotenuto, et ce dernier touche le 6-0 après un coup de pied Sannino, mais voit sa conclusion avec un coup sûr repoussé sur la ligne. L’équipe hôte ferme même avec un sixième remplacement, levant définitivement le drapeau blanc, tandis que le Sicilien ferme toujours les comptes sur 6-0 avec une merveilleuse droite qui bat Di Filippo, clôturant une journée historique avec deux buts et quatre passes décisives marquées .

Commissaire Pasquale Formisano