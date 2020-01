Scafatese-Palmese 3-1, canaris au sommet. Les Rossoneri perdent le sommet

Elle est une ammazzagrandi scafatese! Après la Polisportiva Santa Maria, Palmese tombe également devant la “Comunale 28 Settembre”, battue par 3-1, donne la tête du classement à l’équipe Giallorossi.

Match plein d’histoire et de tradition au “28 septembre” qui est immédiatement salué par le coup et la réponse des fans; Sanchez veut ramener aux Rossoneri une victoire qui, à Scafati, manque même en 2001, l’année d’Astarita et du Scudetto; Nastri répond avec le 4-3-1-2 avec le milieu de terrain de Siciliano à l’appui des deux attaquants Evacuo et Cherillo.

Après un début de match d’étude, le match explose à la minute 19: Evacuo est tiré dans la surface et l’arbitre prononce le premier penalty en faveur de Scafatese tout au long de la saison; Evacuo lui-même sur place, du pied droit, emballe le but 1-0, son quatrième consécutif avec le maillot des Canaries.

Le jeu se transforme en un spectacle de football avec des rythmes très élevés: à 29 ‘coup franc de Siciliano qui donne à la tribune l’illusion d’optique du but, à 32’ de haut en tête d’Esposito, tandis qu’à 37 ‘il est l’extrême défenseur des Canaries Sorrentino pour faire un vrai miracle sur la conclusion de Prevete, tandis que l’habituel Mascolo essaie de faire rage à droite.

Les invités reviennent sur le terrain avec le look du grand qui veut à tout prix ramener les trois points et commencer à appuyer très haut, mais à 51 ‘, c’est le Scafatese à doubler: Lopetrone écrit le manuel et gagne un coup franc dans la zone sicilienne qui le numéro 10 donne un coup de pied avec le mode opératoire de tireur d’élite habituel et, grâce également à une déviation de la barrière, signe le 2-0 et le dixième centre saisonnier.

Les hommes de Sanchez, cependant, ne lèvent pas le drapeau blanc et continuent de produire du football en touchant d’abord le but avec Ciccone à la 57e minute et en trouvant le filet avec Mascolo trois minutes plus tard, le Rossoneri numéro 10 corrigeant dans le filet en tap-in après un poteau a frappé et confirme la bête noire de Scafatese, après l’accolade du match aller.

C’est le meilleur moment de l’équipe hôte, mais par rapport aux dernières versions, Nastri peut jouer plus d’as, récupéré directement de l’infirmerie, comme Carotenuto et Malafronte, qui succèdent à Lopetrone et Evacuo. Juste sur l’axe des nouveaux entrants vient le filet qui envoie en ravissement le “28 septembre”, a explosé comme au temps de la Serie C, et casse les jambes du palmese: la balle de Carotenuto est délicieuse pour le Bélier des Canaries qui, tête , moquer Santangelo.

Le moment positif, surtout à domicile, du Scafatese, véritable champion tueur, se confirme. L’équipe de Nastri profite des trois points et essaiera de se concentrer immédiatement pour le défi de Cervinara, en visant toujours le but des éliminatoires.

Commissaire Pasquale Formisano