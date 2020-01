Scafatese-Pol. S.Maria 2-1, les canaris ont freiné la course au Cilento

Premier voyage de 2020 amer pour le Polisportiva Santa Maria. Les garçons de Pirozzi glissent, pour la deuxième fois du championnat, contre les canaris qui s’imposent avec le résultat de 2-1, annulant l’avantage de Chiariello.

la Scafatese il a bien commencé à partir de 5 ‘, sur le développement d’un coup franc placé, mais le directeur de course Marcorin a annulé en raison de la position de hors-jeu des hôtes. Rejouer à 10 ‘avec les canaris sur le filet avec Cherillo, mais le premier assistant Avena lève le drapeau qui pénalise la position des anciens Polisportiva et Agropoli.

A 13 ′ premier Cilento aigu: D’Angolo, au retour de la ligne de départ, traverse une diagonale qui rase le pôle à gauche de Sorrentino. Toujours D’Angolo à 21 ‘pénètre bien dans la zone, la droite de l’offensive extérieure est cependant murée par l’arrière de la ville. Le bilan de la première mi-temps est rompu à 28 ‘avec Chiariello qui, dans un corner, se démarque tout d’abord en mettant le fond du sac au profit des Giallorossi. Les Cilentans ont presque doublé avec Della Torre à 31 ‘: de loin, le Under Cilentan force le détournement vers le coin de Sorrentino.

Le Scafatese apparaît dans les parties de Grieco à 41 ‘, la balle s’éteint cependant largement sur le fond. Coulibaly, trois de la fin de la première mi-temps, à 20 mètres ne va pas loin du bois à droite de Siciliano, qui s’étire ne se touche pas. Avant de retourner dans les vestiaires, Cherillo s’illumine pour Evacuo qui, avec une touche en dessous, grimpe un par un sur Grieco. Avant le double coup de sifflet, il y a aussi le temps pour deux conclusions inexactes de Capozzoli, qui amènent les deux équipes à l’intervalle à égalité.

Dans la seconde moitié, l’émotion des buts: les deux équipes laissent peu d’espaces à la recherche du bon espace avec un virage rapide. Margiotta, aux alentours de 10 ‘, n’a pas l’hameçon à la limite faute de donner la bonne puissance à son tir, ce qui n’inquiète pas Sorrentino. A 19 ‘Polisportiva toujours dangereux avec D’Angolo, sa gauche est détournée pour un corner.

Juste au coin suivant se trouve encore Chiariello, comme en première mi-temps, à dévier au cœur de la zone, mais le ballon sort à un demi-mètre au-dessus de la barre transversale. La pause de Scafatese voit Lopetrone, à 25 ‘, donner un coup de pied très loin des poteaux de Grieco. Margiotta, menant à 28 ‘, termine avec les bons moments sur la croix venant du secteur gauche mais le fouet de la pointe part très haut au-dessus de la croix.

A 5 ‘de la fin, Scafatese renverse le résultat: Cherillo récupère le ballon sur le secteur droit et dessert Evacuo au centre qui, de l’extérieur de la zone, surprend Grieco. Au final, la Polisportiva est déséquilibrée et en pleine récupération Malafronte touche le plateau pour les locaux, écrasant la tête sur le poteau le plus éloigné. La Polisportiva, qui retournera sur le terrain contre Angri, voit ainsi sa séquence de victoires consécutives arrêtée.

Organisé par Antonio Vuolo