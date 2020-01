Scafatese, quelques amis proches à la mairie pour le match contre Palmese: les détails

Seront 200 supporters (dont 50 invités, ndlr) qui pourront assister à la prochaine manche du championnat entre Scafatese et Palmese, prévue au stade municipal “28 septembre 1943”.

Voici les détails dans la note officielle du club des Canaries, qui communique également une spécification importante à ses abonnés:

A l’issue d’une rencontre qui a eu lieu dans la matinée entre le président Vincenzo Cesarano, le maire Cristoforo Salvati, certains conseillers municipaux, le lieutenant des Carabiniers de Scafati, le commandant de la police urbaine, certains critères ont été définis pour l’accès au “stade municipal du 28 septembre 1943”. »Pour la course Scafatese-Palmese, qui se tiendra le dimanche 26 janvier 2020 à 15h00

La course sera suivie par 200 spectateurs qui devront acheter un billet pour le prix total de 7 euros et réduit de 4 euros. 50 de ces billets seront réservés au secteur invité. Les billets seront vendus uniquement à l’avance.

Contrairement à la première course organisée à la “Comunale”, les abonnements seront valables. Pour des problèmes techniques et pour un vol survenu la semaine dernière, le Scafatese Calcio 1922 invite ses supporters avec un abonnement à se rendre au stade pour échanger gratuitement leur abonnement dans la nouvelle carte du second tour.

À partir du dimanche, les billets de saison achetés à l’été 2019 ne seront plus acceptés pour l’entrée. Cette opération est conçue en raison du “numéro fermé” pour préserver les supporters qui achetaient régulièrement l’abonnement en début de saison.