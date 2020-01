“Scafatese tu te souviens! KO? Épisodes dominants et décisifs”

SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). Dans la dernière manche du championnatExcellence Campania groupe B, défi de cartel à la Comunale de Scafati où les hôtes de la Scafatese ils ont dépassé les dirigeants deux par un Polisportiva Santa Maria Cilento.

L’ANALYSE DE MISTER

L’entraîneur de Giallorossi est intervenu sur la course, Pirozzi, qui a analysé les performances de son équipe: «Dommage de perdre un tel match, à mon avis nous avons dominé contre une équipe très forte, avec un public et un stade importants. Malheureusement les épisodes cette fois nous ont mal dit, car tant sur le premier but que sur le second nous avons fait des erreurs. En fait, en première mi-temps, leur but est né d’une balle en notre possession, puis la seconde est venue en raison d’une blessure de De Sio. Évidemment, les épisodes qui peuvent être dans un match et un championnat font partie du football et cette fois, c’était à notre tour de payer les droits. “

ÉMOTIONS ET SOUVENIRS

Sur le retour à Scafati: “L’excitation était si grande, j’ai des souvenirs extraordinaires ici, un extraordinaire championnat de Serie D a été remporté dans une ville qui s’est réunie pour atteindre l’objectif. Un souvenir qui restera à jamais dans mon cœur, alors normal que dans le football on continue, et même si maintenant nous sommes adversaires certaines émotions ne sont pas oubliées “.

SENSIBILISATION JAUNE-ROUGE

Dernier commentaire sur le combat de promotion: «Le résultat contre Scafatese ne compromet rien, nous sommes conscients de notre force et aussi contre Scafatese nous étions maîtres du terrain, malgré le KO final. Malheureusement, nous avons raté le meilleur moment à venir, perdre contre une équipe comme celle de Gialloblè peut encore être là, même si je répète que les épisodes ont souri à nos adversaires “.