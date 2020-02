Scalzone: “La Savoie avec Cerone a un avantage”. Chironi: “Rôle? J’aime …”

TOUR ANNUNZIATA (NA). la Savoia continue de rêver d’arracher la primauté à Palerme, grâce au dernier succès de la ronde contre les Cittanovese, les oplontines restent attachées à l’équipe de rosanero. Le protagoniste du dernier match était le milieu de terrain Chironi et l’attaquant Scalzone.

MOT AU BOMBER

“Lors de la dernière course, nous avons bien compris les moments, pendant un match il y a des phases où il est bon de pousser et d’autres où il faut suivre, il ne faut jamais oublier que les adversaires vont aussi sur le terrain. – a expliqué Scalzone – Objectif? Honnêtement, j’ai fermé les yeux et j’ai tiré, puis lorsque vous pouvez jouer avec un footballeur comme Cerone, cela vous donne un équipement supplémentaire. Federico est une personne formidable et sait bien mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer des buts. Carton jaune? Je préfère ne pas commenter. “

RÔLE IDÉAL

«J’ai joué divers rôles dans ma carrière, sans aucun doute le poste que j’aime le plus est celui dans lequel M. Parlato m’utilise. – admet Chiron, qui révèle alors un joli fond – Prononciation du patronyme? Avec le “C” même s’il y a Cerone ici et donc ce serait un peu déroutant “.