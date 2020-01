Scandale de l’ouragan: Andrés Chávez pourrait être séparé de l’équipe

L’ouragan a perdu atrocement contre Rosario Central lors de la reprise de la Super League. Le Globe l’a remporté avec un but de Norberto Briasco, mais Antony Silva (contre) et Fabián Rinaudo sont apparus, à la dernière minute, pour donner la victoire à Canalla.

D’après ce que TNT Sports a pu découvrir, la météo dans les vestiaires n’était pas la meilleure, Andrés Chavez était très ennuyeux et a eu une forte traversée avec son entraîneur Israel Damonte.

Face à cette situation, l’entraîneur a prévenu que l’attaquant n’allait plus jouer et l’a communiqué aux dirigeants. Chavez s’est excusé, mais tout semble indiquer qu’il n’y a pas de retour possible.

Celui qui a parlé de cette situation était Carlos Araujo, l’un des dirigeants du Globe: “Clarifier, je n’ai rien à clarifier. Ce qui s’est passé l’autre jour, c’est qu’après le match, nous nous sommes tous retrouvés agacés, en colère … J’y suis allé et j’ai jeté une bouteille, évidemment, par la façon dont le jeu s’est déroulé. Il ne s’est rien passé, il peut y avoir un échange de mots. Comme dans tout jeu où tu perds, tu insultes toujours dans les airs, mais rien ne s’est passé“.

“Il y a une bonne relation, il y a un bon environnement de travail, nous sommes très heureux à la fois des efforts déployés par Black et du personnel technique”, a-t-il conclu.