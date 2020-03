Scandaleux: le président de Newcastle force ses employés à travailler en quarantaine | Premier League | Football























































































































Malgré la mise en quarantaine, le président de Newcastle United force ses employés à aller travailler.

Les clubs s’unissent contre le virus.

Pour:

Écriture futuriste

24 mars 2020 à 20 h 34

L’homme d’affaires milliardaire propriétaire de Newcastle United, Mike Ashley, est peut-être l’un des personnages les plus détestés et critiqués ces derniers jours en Angleterre, alors que le magnat propriétaire de Sports Direct, la plus grande entreprise d’articles de sport du Royaume-Uni, avait décidé d’ouvrir son et ignorer la fermeture au milieu des restrictions imposées par le gouvernement à cause du coronavirus.

Dans un premier temps, Boris Johnson avait annoncé les mesures strictes que les commerçants et les résidents doivent respecter afin de procéder à l’isolement préventif chez eux, parmi eux, la mesure qui obligeait les magasins non essentiels à fermer leurs portes se démarquait, comme dans la plupart des des gouvernements, seuls ceux qui sont liés à des sociétés alimentaires et pharmaceutiques seraient autorisés à travailler.

Le propriétaire du Newcastle, en plus d’augmenter les prix de ses produits, était basé sur le fait que son entreprise ne fermerait pas les portes puisqu’il envisage de contribuer à l’économie anglaise en ces temps de quarantaine et qu’ils devraient donc rester ouverts, obligeant leurs travailleurs à partir. au travail. Raison que les sympathisants du club et les travailleurs anglais n’aimaient pas, qui étaient en désaccord avec la mesure de l’homme d’affaires.

Ashley, en plus de ne pas être aimé par les fans de son club pour sa mauvaise gestion du sport, est maintenant aussi détesté par les travailleurs de son entreprise, ses mesures absurdes au milieu de la crise ont mis ses employés à l’aise avec leur gestion car cela met leur santé et leur bien-être en danger.

