“Sceptique sur le tir, je crains pour les ligues mineures”

ROME. Conseiller fédéral FIGC, Pietro Lo Monaco, concernant la reprise des activités dans le monde du football, il a précisé sa position sur les microphones de Radio Punto Nuovo.

SCÉNARIO APOCALYPTIQUE

« Tir? Je suis vraiment sceptique, je commence à penser que nous commençons aussi à considérer l’hypothèse d’un blocage des compétitions, ce qui aurait des conséquences catastrophiques notamment pour les catégories mineures. Je n’ose imaginer ce qui pourrait arriver, nous espérons que le virus disparaîtra le plus tôt possible mais sur le post je continue à maintenir une vision apocalyptique. – admet Lo Monaco – Marché des contrats et des transferts? On ne sait pas exactement quand cette urgence prendra fin, donc chaque discussion que nous faisons aujourd’hui sur le football est vraiment futile. Étant une pandémie, il faudra de trois à quatre mois pour stabiliser et garder la situation sous contrôle, donc inévitablement tout cela devra conduire à des réflexions sérieuses et prudentes également pour la prochaine saison “.