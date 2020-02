Schalke 04 0-5 RB Leipzig

Il Leipzig signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Schalke lors du duel qui s’est déroulé Veltins-Arena ce samedi, qui s’est terminé avec un résultat de 0-5. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédentes rencontres. Il Schalke 04 Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre Mayence 05 et en ce moment, il avait une série de trois tirages consécutifs. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le RB Leipzig il a remporté dans son stade 3-0 son dernier match du tournoi contre Werder Bremen. Grâce à ce résultat, l’ensemble lèvresiense est deuxième, tandis que le Schalke Il est sixième à la fin de la partie.

22/02/2020

À 20:48

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé de manière imbattable pour les RB Leipzig, qui a ouvert son compte de notation dans le but de Marcel Sabitzer quelques minutes après le match, notamment à la minute 1, concluant la première partie par un 0-1 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe de lipsiense, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce au but Timo Werner à la 61e minute, il a de nouveau marqué l’équipe à l’extérieur, ce qui a augmenté les distances en inscrivant le 0-3 grâce à un but de Marcel Halstenberg à la 67e minute, il a de nouveau ajouté l’équipe visiteuse, qui s’est distancée en établissant le 0-4 avec un but de Angelino à 80 minutes. Encore une fois, il composa le RB Leipzig grâce à un peu de Emil Forsberg quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, clôturant ainsi le match avec un score de 0-5 sur le tableau de bord.

Les deux ensembles ont vendu leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Ahmed Kutucu, Alessandro Schopf et Michael Gregoritsch et ont été remplacés Rabbi Matondo, Weston McKennie et Suat Serdar. De leur côté, les visiteurs ont donné accès à Yussuf Poulsen, Amadou Haidara et Emil Forsberg, qui a remplacé Patrik schick, Konrad Laimer et Timo Werner.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Benito Raman et Amine Harit par le Schalke et à Konrad Laimer, Timo Werner et Dayot Upamecano par l’équipe de lipsiense.

Avec cette victoire, le RB Leipzig monte à 48 points et se place à la deuxième place du classement, en position d’accès à la Ligue des champions. De son côté, le Schalke 04 Il est maintenu avec les 36 points avec lesquels il est arrivé à ce jour de la compétition.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs en Bundesliga: Schalke 04 tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Cologne à la maison pendant que RB Leipzig jouera contre à domicile le Bayern Leverkusen.

Fiche techniqueSchalke 04:Peter Gulacsi, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Lukas, Nordi Mukiele, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Angelino, Patrik Schick, Christopher Nkunku et Timo WernerRB Leipzig:Alexander Nubel, Jonjoe Kenny, Ozan Kabak, Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Weston McKennie, Amine Harit, Omar Mascarell, Suat Serdar, Benito Raman et Rabbi MatondoStade:Veltins-ArenaButs:Marcel Sabitzer (0-1, min. 1), Timo Werner (0-2, min. 61), Marcel Halstenberg (0-3, min. 67), Angelino (0-4, min. 80) et Emil Forsberg ( 0-5, min.89)