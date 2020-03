Schalke 04 1-1 Hoffenheim

Il Schalke et le Hoffenheim ils ont égalisé un dans le match joué ce samedi dans la Veltins-Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Schalke 04 face au match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Cologne par un score de 3-0. Côté visiteurs, le Hoffenheim il a été battu 0-6 lors du dernier match contre lequel il a joué Bayern München. Après le résultat, l’équipe de Gelsenkirchen est sixième après la fin du match, tandis que le Hoffenheim C’est le neuvième.

03/07/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé positivement pour l’équipe de Gelsenkirchen, qui a inauguré la lumière grâce à un peu de Weston McKennie à la minute 20, terminant ainsi la première période avec le résultat de 1-0.

Après la pause de la première partie est venu l’objectif de l’ensemble de Sinsheim, qui a mis les tables avec un objectif de Christoph Baumgartner à 69 minutes, terminant le temps établi avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Schalke qui sont entrés dans le jeu étaient Amine Harit, Ahmed Kutucu et Malick Thiaw remplacer Benito Raman, Rabbi Matondo et Jonjoe Kennytandis que les changements de Hoffenheim étaient Christoph Baumgartner, Stefan Posch et Dennis Geiger, qui est entré pour remplacer Haavard Nordtveit, Pavel Kaderabek et Sebastian Rudy.

Dans le match, il y a eu un total de cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Sinsheim. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Stefan Posch.

Avec cette cravate, le Schalke 04 Il a terminé sixième du tableau avec 37 points, au lieu de la Ligue Europa. De son côté, le Hoffenheim avec ce point, il est resté en neuvième position avec 35 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Gelsenkirchen jouera à l’extérieur contre le Borussia Dortmundtandis que le Hoffenheim il cherchera le triomphe dans son stade contre Hertha BSC.

Fiche techniqueSchalke 04:Markus Schubert, Matija Nastasic, Jean-Clair Todibo, Timo Becker, Jonjoe Kenny (Malick Thiaw, min.90), Weston McKennie, Alessandro Schopf, Bastian Oczipka, Rabbi Matondo (Ahmed Kutucu, min.82), Benito Raman (Amine Harit , min.76) et Guido BurgstallerHoffenheim:Oliver Baumann, Kevin Akpoguma, Benjamin Hubner, Haavard Nordtveit (Christoph Baumgartner, min.60), Pavel Kaderabek (Stefan Posch, min.79), Sebastian Rudy (Dennis Geiger, min.85), Florian Grillitsch, Diadie Samassekou, Robert Skov , Andrej Kramaric et Ihlas BebouStade:Veltins-ArenaButs:Weston McKennie (1-0, min.20) et Christoph Baumgartner (1-1, min.69)