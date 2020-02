Schalke 04 1-1 Paderborn

Il Schalke et le Paderborn égalité dans la réunion tenue ce samedi dans le Veltins-Arena. Il Schalke 04 affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 0-0 lors du dernier match joué contre lui Hertha BSC. De la part de l’équipe visiteuse, le Paderborn il a été battu 2-4 lors du dernier match contre lequel il a joué VfL Wolfsburg. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en cinquième position, tandis que le Paderborn Il est resté dix-huitième à la fin de la réunion.

Au cours de la première partie, aucune des équipes n’a réussi à marquer, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Après la pause de la première partie, le but de la Schalke 04, qui a pris de l’avance grâce à un objectif de Ahmed Kutucu à 63 minutes. Lié l’ensemble de Paderborn à travers un peu de Klaus Gjasula à 81 minutes, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Schalke qui sont entrés dans le jeu étaient Jean-Clair Todibo, Ahmed Kutucu et Nassim Boujellab remplacer Ozan Kabak, Michael Gregoritsch et Beck arnaquetandis que les changements de Paderborn étaient Klaus Gjasula, Dennis Srbeny et Dennis Jastrzembski, qui est entré pour remplacer Abdelhamid Sabiri, Ben Zolinski et Kai Proger.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Matija Nastasic et Omar Mascarell, de l’équipe à domicile et trois à Streli Mamba, Laurent Jans et Léopold Zingerle, de l’équipe visiteuse.

Avec cette cravate, le Schalke 04 Il s’est classé cinquième du tableau avec 35 points, sur la place d’accès à la Ligue Europa. De son côté, le Paderborn avec ce point il est resté en dix-huitième position avec 16 points, en position de descente vers la deuxième division, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre le Mayence 05tandis que le Paderborn fera face dans son fief à Hertha BSC.

Fiche techniqueSchalke 04:Léopold Zingerle, Laurent Jans, Christian Strohdiek, Sebastian Schonlau, Jamilu Collins, Ben Zolinski, Sebastian Vasiliadis, Abdelhamid Sabiri, Christopher Antwi-Adjej, Streli Mamba et Kai ProgerPaderborn:Alexander Nubel, Timo Becker, Matija Nastasic, Ozan Kabak, Bastian Oczipka, Alessandro Schopf, Weston McKennie, Omar Mascarell, Amine Harit, Michael Gregoritsch et Benito RamanStade:Veltins-ArenaButs:Ahmed Kutucu (1-0, min. 63) et Klaus Gjasula (1-1, min. 81)