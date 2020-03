Schalke ne peut pas se permettre un contrat permanent avec Jean-Clair Todibo de Barcelone

Schalke serait intéressé à signer à titre permanent le loueur de Barcelone Jean-Clair Todibo, mais pourrait avoir du mal à se permettre le défenseur central.

Le quotidien allemand Bild rapporte que son avenir au club est incertain même s’il a impressionné récemment et a été élu Joueur du mois du club pour février.

La Bundesliga a la possibilité de signer Todibo de manière permanente pour un montant initial de 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de modules complémentaires et de le voir comme un successeur possible pour Ozan Kabak.

Cependant, l’épidémie actuelle de coronavirus est susceptible de mettre en danger tout déplacement permanent vers Schalke.

Bild rapporte que son prix peut rendre un accord permanent problématique et souligner également le fait qu’ils ont déjà quatre autres défenseurs centraux dans les livres.