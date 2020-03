Schalke vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, blessures et plus encore!

C’est le match n ° 2 de l’ère sans Lewandowski, et le Bayern Munich affronte Schalke dans le DFB Pokal. Avec le Borussia Dortmund et le RB Leipzig éliminés de la compétition, Schalke est l’une des rares équipes restantes à pouvoir défier les Bavarois pour la coupe. Dans les deux rencontres de la ligue cette saison, le Bayern a facilement balayé les hommes de David Wagner – mais tout le monde sait que les matchs à élimination directe ont des enjeux différents, et la perte de Robert Lewandowski laisse un vide difficile à combler.

Nouvelles de l’équipe

Le principal absent, bien sûr, est Robert Lewandowski, absent quatre semaines après une blessure au genou. Niklas Sule et Ivan Perisic sont toujours absents avec leurs blessures respectives, tandis que Javi Martinez n’est toujours pas à 100% et a peu de chances de jouer. Kingsley Coman n’a pas encore repris l’entraînement en équipe après le problème mineur des ischio-jambiers qu’il a subi contre Chelsea. Plus inquiétant encore, Jerome Boateng et n’a pas voyagé avec l’équipe en raison d’un bug à l’estomac. S’il ne récupère pas à temps pour le match, Hansi Flick pourrait être contraint d’apporter des modifications au XI qui a tant gagné contre Hoffenheim.

Parlons de la programmation. Lors de sa conférence de presse, l’entraîneur a déclaré qu’il souhaitait limiter les changements au minimum. Nous pouvons donc nous attendre à voir la sensation adolescente Joshua Zirkzee en haut, soutenue par un trio de Philippe Coutinho, Thomas Muller et Serge Gnabry. Il incombera à ces quatre équipes de compenser la perte de productivité due à l’absence de Lewandowski dans l’alignement.

Au milieu de terrain, le couple Thiago-Kimmich se poursuivra probablement. Joshua Kimmich est lentement en train de devenir un meneur de jeu profond et mobile, tandis que Thiago Alcantara est sublime depuis les vacances d’hiver. Leur combinaison clique pour le moment, et Hansi ne voudra pas la casser pour un match à élimination directe crucial.

Enfin, la défense. C’est délicat. Si Jerome Boateng ne joue pas, alors nous pourrions voir le combo redouté du pied gauche de David Alaba et Lucas Hernandez en défense centrale. Espérons que cela n’arrive pas à cela. Alphonso Davies reprendra probablement son rôle à l’arrière gauche. Il y a une petite chance que Benjamin Pavard puisse être déplacé au centre arrière et Alvaro Odriozola a fait une sortie à l’arrière droit, mais c’est peu probable étant donné les enjeux impliqués dans le match.

Par conséquent, voici à quoi devrait ressembler la programmation: