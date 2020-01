Schedina CM: égal dans le derby de Rome, remonte à Atalanta. Napoli-Juve, nos conseils | Primapagina

Horaire dense et chargé pour les clubs des grandes ligues européennes. Entre midweeks, avances, reports et coupes, il n’y a pas de temps pour s’arrêter un instant. Et la carte CM ne s’arrête pas non plus, le rendez-vous habituel du week-end de football avec les meilleures cotes de nos ligues et des tournois européens les plus importants.

De la rédaction de Calciomercato.com, Angelo Taglieri et Luca Fazzini ils recommandent quelques jeux pour parier le week-end. Deux coupons, un pour samedi et un pour dimanche, feuilletant la marguerite des cotes les plus captivantes. Voici nos recommandations:

Cela commence avec l’épisode de Luca pour samedi:

– Spal – Bologna X à 3,40

– Fiorentina – Gênes 1 + PAS DE GOL à 2,95

– Turin – Atalanta 2 à 1,75

– Bayern – Schalke PLUS DE 1,5 1er TEMPS + PLUS DE 1,5 2ème TEMPS à 3,00

– Valence – Barcelone 2 + BUT à 2,80

Avec 5 euros joués, 759,32 sont gagnés

Voici les choix d’Angelo pour dimanche:

– Rome – Lazio X à 3,75

– Vérone – Lecce PAS DE BUT à 1,99

– Napoli – Juve 2 à 2.07

– Ascoli – Frosinone X à 3,23

– Sienne – Lecco X à 3,50

Avec 5 euros 916.82 sont gagnés

Nous invitons les lecteurs de Calciomercato.com à avoir leur mot à dire, avec leurs prédictions, leurs coupons, dans la section commentaires. Angelo Taglieri et Luca Fazzini se feront un plaisir de vous répondre.