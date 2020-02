Schedina CM: l’Inter gagne en finale, Milan ne s’arrête pas. Juve-Fiorentina, notre prédiction | Primapagina

Horaire dense et chargé pour les clubs des grandes ligues européennes. Entre midweeks, avances, reports et coupes, il n’y a pas de temps pour s’arrêter un instant. Et ça ne s’arrête pas là non plus Fiche de pari de CM, Le rendez-vous habituel du week-end de football avec les meilleures cotes de nos ligues et des tournois européens les plus importants.

De la rédaction de Calciomercato.com, Andrea Sereni et Luca Fazzini recommandent des jeux sur lesquels parier le week-end. Deux coupons, un pour samedi et un pour dimanche, feuilletant la marguerite des cotes les plus captivantes. Voici nos recommandations:

Ça commence avec l’épisode d’Andrea pour samedi:

– Bologne-Brescia X à 4

– Sassuolo-Roma 2 à 1,85

– Empoli-Crotone 1X + BUT à 2,35

– Manchester United – Wolverhampton 1 à 2,15

– Real Madrid-Atletico Madrid 1+ NO GOL à 2,95

Avec 5 euros joués, 568,02 euros sont gagnés

Voici les choix de Luca pour dimanche:

– Tottenham-Manchester City 2 à 1,53

– Juventus-Fiorentina 1 + MOINS DE 3,5 à 2,10

– Milan-Vérone 1 + BUT + PLUS DE 2,5 à 3,50

– Udinese-Inter partiel / final X / 2 à 4,70

– Sevilla-Alaves 1 + PLUS DE 2,5 à 1,90

Avec 5 euros joués vous gagnez 517,00

Nous invitons les lecteurs de Calciomercato.com à avoir leur mot à dire, avec leurs prédictions, leurs coupons, dans la section commentaires. Andrea Sereni et Luca Fazzini se feront un plaisir de vous répondre.