Schelotto: «Higuain to Galaxy a dream. Juve, prends Lautaro ‘| Primapagina

Sirènes américaines pour Gonzalo Higuain. Le River Plate rêve d’un retour de Pipita, mais l’attaquant argentin de la Juve est également dans les pensées du Los Angeles Galaxy, formé par un de ses compatriotes. Le technicien de club américain, Guillermo Barros Schelotto (ex Boca et Palerme) a déclaré à Tuttosport: “Ce serait un rêve, parlons de l’un des meilleurs avant-centre du monde. Mais honnêtement, dans l’immédiat je le vois dur. J’ai entendu une interview de Gonzalo dans laquelle il a dit qu’il voulait rester à la Juventus et en Europe. C’est peut-être tôt pour Higuain, mais dans le football, ne dites jamais jamais. Je connais personnellement toute la famille, le père Jorge et le frère Federico. Nous avons déjà pris le remplaçant d’Ibra: il est Chicharito Hernandez et nous sommes contents de lui. En l’occurrence, Higuain serait une affaire à part: un rêve pour l’avenir, mais pas facile “.

“Les meilleurs joueurs comme Khedira et Matuidi pourraient être intéressants pour nous, bien qu’il soit désormais impossible de faire des prédictions. Étant donné l’urgence sanitaire que nous connaissons, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera pendant l’été et quel genre de marché ce sera. ”

“Serait-il préférable que la Juve prenne Icardi, Haaland ou Gabriel Jesus comme partenaire de Cristiano Ronaldo en attaque? Sauf pour Higuain, qui reste très fort pour moi, l’idéal serait Lautaro Martinez d’Inter. Dybala est un 10 extraordinaire, avec une technique superfine “.