Schettino relance les ambitions de salut de Vico, un trio d’or bleu à Vis Ariano

VICO EQUENSE (NA). Grande entreprise du Vico Equense targato GIovanni Ferraro, 19 points en 11 matchs dans sa gestion, ce qui dépasse les Vis Ariano Accadia à Massaquano et vous vous retirez de la zone de diffusion. Un 3-1 qui n’admet pas de réponses, résultat d’une somptueuse performance et d’un match préparé en détail.

SCHETTINO DÉCISIF

Avantage local avec un Euro-goal de Guide qui part de sa moitié de terrain, saute trois hommes et traverse le coin gauche: seulement des applaudissements pour lui. Le Vico pourrait doubler avec Schettino mais subit à la place une pénalité pour une prise dans la surface contre Capodilupo: Di Leva, cependant, est exalté et rejette la conclusion de De Angelis de la place. Avant la pause, Martone est sur le point de doubler, mais le gardien visiteur est bon. Tir sur tout ou presque de la marque Vicana: Varriale rate une bonne occasion mais envoie ensuite Schettino au but pour le 2-0 à la fin d’une contre-attaque magistrale. Mounard raccourcit les distances pour Ariano peu de temps après la course en arrière de Fodè mais Vico la referme avec Schettino après une pièce de Coppola et une première conclusion d’Arenella. Riot à Massaquano, méritait le succès pour l’or bleu.

Vico Equense – Vis Ariano Accadia 3-1

Vico Equense: Di Leva, Savarese (25’st Esposito), Correale, Alfano, Raganati, Gargiulo L., Coppola, Martone, Guida (40’st Staiano), Schettino, Varriale (17’st Arenella). Disponible: Munao, Imperato, Caiazza, Cinque, Gargiulo A., Sannino. Entraîneur: Ferraro.

Vis Ariano Accadia: Formisano, Squillante, Grasso A. (14’st Mounard), Imparato, Hutsol, Fodè, Sekou, Luzzi, Capodilupo, Sorrentino (29’st Marzocchella), Konatè. Disponible: Russo, Nunziata, Grasso C., Ndoci, Bernardo, Tenneriello, Baviello. Entraîneur: Del Vecchio.

arbitre: Aloise di Lodi (Ferraro-Recano).

marqueurs: 9’pt Guide, 15’st and 27’st Schettino (V), 19’st Mounard (VA).

notes – Journée froide et humide. Spectateurs, une centaine. Di Leva (VIC) rejette le penalty de Sorrentino (ARI) à 21 ‘pt. Ammonites: Grasso A. (ARI), Coppola (VIC), Di Leva (VIC), Sekou (ARI), Savarese (VIC), Martone (VIC). Coins: 3-5. Rec: 1 ′ pt; 4 ′ st.