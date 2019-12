Scholes taquine Liverpool lors du triomphe de la Coupe du monde des clubs

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 2:58

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes, ne pense pas que la Coupe du monde des clubs ait jamais été "désespérée de gagner" au cours de sa carrière après le récent triomphe de Liverpool.

Les rouges surmonté Monterrey et Flamengo à gagner le tournoi pour lequel ils se sont qualifiés en remportant le trophée de la Ligue des champions la saison dernière.

Mais Scholes dit qu'un trophée de badminton qu'il a gagné dans un club local était plus important pour lui que de gagner la Coupe du monde des clubs.

"Vous voulez le gagner pendant que vous y êtes, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous voulions désespérément gagner", a déclaré Scholes à BBC Radio 5Live.

«Même maintenant, si quelqu'un disait« quels trophées avez-vous gagnés au fil des ans? », Je ne pense pas que nous mentionnerions le Championnat du monde des clubs. Vraiment pas. Je ne plaisante pas, je suis sérieux.

"Même maintenant, si quelqu'un vous disait:" Quels trophées avez-vous gagnés au fil des ans? ", Je ne pense pas que nous mentionnerions le Championnat du monde des clubs." 👀 # La légende du MUFC Paul Scholes dit à @ RobbieSavage8 que son trophée de badminton est plus important pour lui 😂 pic.twitter.com/pRn4SDEcY9

– Robbie Savage (@ RobbieSavage8) 27 décembre 2019

"Mais c'est comme tout le reste, cela pourrait prendre plus d'importance au fil des ans. On dirait Liverpool l'ont apprécié et célébré et le mentionneront probablement et pourquoi pas – mais juste au moment où nous jouions, ce n'était pas si grave, je ne pense pas.

"Mais maintenant que vous regardez en arrière, je suppose que vous êtes très heureux, mais ce n'est pas quelque chose que vous avez décidé de faire en tant que joueur, je ne pense pas."