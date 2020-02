Sciacqua et le secret pour battre Boca?

Un joli duel s’annonce entre Boca et Godoy Cruz. Le local veut rester en Super League et ne pas perdre la trace de River qui prend trois points. Pour Tomba, en revanche, les besoins sont différents car il marche en dernier dans le tournoi et doit ajouter des points importants pour être bien positionné dans les moyennes.

Mario Sciacqua Il était l’un de ceux qui ont fait référence au prochain match et l’ont fait avec quelques phrases qui montraient sa bonne humeur face au duel à venir. Interrogé sur la façon dont ils devraient jouer Xeneize, il a expliqué que “vous devez mettre deux groupes, un au milieu du terrain et un autre dans l’arc, ha. Il est très difficile de couper le circuit de jeu à Boca. Il a de grands joueurs en attaque .. Vous devez attacher Villa pour qu’il ne court pas. Il est impossible de l’arrêter. “

Godoy Cruz vient d’une grande victoire de 2 à 1 contre Hurricane qui a signifié un coup mental important. Et alors qu’il continue dernier dans la Super League, il veut frapper la Bombonera pour continuer à ajouter en arrière.

Plus sérieusement, le DT a expliqué que “lorsque nous le récupérons (le ballon), il n’est pas nécessaire de le perdre dans la première passe car dès la seconde nous pouvons contre-attaquer. Boca est ouvert, il est hors ligne car Campuzano n’est pas Marcone. C’est un cinq de jeu qui se positionne plus tard Marcone a bien armé le triangle, était plus dynamique dans les couvertures et dans les transitions, mais le Colombien est toujours derrière la ligne de jeu à jouer. On s’entraîne à couper et que la première passe permet de faire une transition offensive Nous pouvons générer beaucoup de «quilombete» pour Boca. “

Il convient de rappeler que la dernière fois que Sciacqua a remporté la Bombonera était en 2011 (4 contre 1). L’entraîneur a reconnu dans Closs Continental la situation délicate qu’ils traversent et a profité de jeter des fleurs à Muñeco Gallardo: “l’urgence sportive est d’obtenir des points. Nous avons des problèmes aujourd’hui et si vous ne vous installez pas, il est très difficile de soutenir l’équipe en premier. Avec tout le respect que je vous dois. au football argentin, le seul qui a assuré le travail est Marcelo Gallardo. Le reste nous sommes tous amovibles, terrestres, il est très complexe de rester “.

Boca recevra Godoy Cruz dimanche prochain à 19h40 d’ici la date 21 de la Super League.