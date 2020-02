SCO Angers 0-2 OSC Lille

Il Lille a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 0-2 contre Angers ce vendredi à Stade Raymond Kopa. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il SCO Angers face au match avec le désir de surmonter son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre AS Monaco par un score de 1-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le OSC Lille gagné à Stade Rennes dans son fief par 1-0 et auparavant il le faisait aussi à la maison, devant le Racing Strasbourg par 1-2. Avec ce résultat, l’ensemble Angevino est treizième, tandis que le Lille Il est quatrième après la fin du match.

02/07/2020

Agir à 22h56

CET

SPORT.es

Le match a commencé favorablement pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score avec un but de Victor Osimhen à 14 minutes. Après cela, la première période s’est terminée avec un résultat de 0-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, qui s’est distancée sur le tableau de bord avec un peu de Renato Sanches à la 75e minute, mettant fin au duel avec un score définitif de 0-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le SCO Angers ils ont sauté du banc Stéphane Bahoken, Mathias Pereira Lage et Rodrigue Ninga remplacer Rachid Alioui, Thomas Mangani e Ismael Traore, tandis que les changements du groupe de visiteurs Luiz Araujo, Xeka et Nicolás Gaitán, qui a sauté sur le terrain pour Loic Remy, Jonathan Ikone et Victor Osimhen.

L’arbitre a montré un carton jaune à Ismael Traore, Sada Thioub et Rodrigue Ninga par l’équipe locale et Zeki Celik, Reinildo Mandava et Jonathan Ikone par l’équipe lillois.

Avec 40 points, le OSC Lille Il s’est classé quatrième du classement, au lieu d’accéder à la Ligue Europa, tandis que l’équipe dirigée par Stéphane Moulin Il s’est placé en treizième position avec 30 points à la fin de la partie.

Les équipes continueront de disputer leurs prochains matchs de Ligue 1: le SCO Angers tentera de reprendre le chemin de la victoire dans son prochain duel contre le Olympique de Nîmes loin de chez eux pendant que OSC Lille jouera contre dans son stade le Olympique de Marseille.

Fiche techniqueSCO Angers:Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Ismael Traore (Rodrigue Ninga, min.73), Pierrick Capelle, Baptiste Santamaria, Angelo Fulgini, Thomas Mangani (Mathias Pereira Lage, min.58), Rachid Alioui (Stephane Bahoken, min.57) et Sada ThioubOSC Lille:Mike Maignan, Zeki Celik, José Fonte, Gabriel Magalhaes, Reinildo Mandava, Jonathan Ikone (Xeka, min. 74), Benjamin Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Víctor Osimhen (Nicolás Gaitán, min. 80) et Loic Remy (Luiz Araujo , min. 67)Stade:Stade Raymond KopaButs:Victor Osimhen (0-1, min.14) et Renato Sanches (0-2, min.75)