SCO Angers 1-4 Stade de Reims

Il Reims signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Angers pendant le match joué dans le Stade Raymond Kopa ce samedi, qui s’est terminé par un score de 1-4. Il SCO Angers Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel Olympique de Marseille. De son côté, le Stade de Reims perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre FC Metz. Grâce à ce résultat, l’ensemble des Reims est septième tandis que le Angers Il est dixième à la fin du match.

02/01/2020

Agir à 22h06

CET

SPORT.es

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe d’Angevino, qui était devant avec un but de Rachid Alioui à la minute 7. Il a attaché l’ensemble des Reims grâce à un peu de The Bilal Toure à la minute 38, concluant la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour lui Stade de Reims, qui a retracé le match grâce à l’objectif de Yunis Abdelhamid à 62 minutes. Il a encore marqué l’équipe visiteuse avec un peu de Baptiste Santamaria à 74 minutes pour régler 1-3. Puis il a marqué à nouveau à la 75e minute l’équipe à l’extérieur grâce à un but de Boulaye Dia, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 1-4 à la lumière.

Ce fut un match dans lequel les entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. De la part des habitants, ils ont sauté du banc Stéphane Bahoken, Rodrigue Ninga et Abdoulaye Bamba remplacer Rachid Alioui, Sada Thioub et Thomas Mangani. Les changements de Stade de Reims étaient Boulaye Dia, Hassane Kamara et Tristan Dingome, qui est entré par The Bilal Toure, Moussa Doumbia et Nathanael Mbuku.

L’arbitre a montré un carton jaune à Pierrick Capelle par l’équipe locale et Moreto Cassama et The Bilal Toure par l’équipe de Reims.

Avec cette victoire à domicile, le Reims Il s’est classé septième avec 32 points, tandis que l’équipe dirigée par Stéphane Moulin C’était à la dixième place avec 30 points à la fin du match.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le AS Monacotandis que le Stade de Reims jouera contre lui OGC Nice.

Fiche techniqueSCO Angers:Ludovic Butelle, Vincent Manceau, Ismael Traore, Romain Thomas, Pierrick Capelle, Sada Thioub (Rodrigue Ninga, min.67), Angelo Fulgini, Baptiste Santamaria, Thomas Mangani (Abdoulaye Bamba, min.77), Mathias Pereira Lage et Rachid Alioui ( Stéphane Bahoken, min.67)Stade de Reims:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, Nathanael Mbuku (Tristan Dingome, min.82), Moreto Cassama, Alaixys Romao, Xavier Chavalerin, Moussa Doumbia (Hassane Kamara, min.74) et El Bilal Toure ( Boulaye Dia, min.58)Stade:Stade Raymond KopaButs:Rachid Alioui (1-0, min. 7), The Bilal Toure (1-1, min. 38), Yunis Abdelhamid (1-2, min. 62), Baptiste Santamaria (1-3, min. 74) et Boulaye Jour (1-4, min. 75)