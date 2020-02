SCO Angers OSC Lille

Vendredi à 20h45 se jouera la rencontre de la vingt-quatrième journée de Ligue 1, qui affrontera le Angers et à Lille dans le Stade Raymond Kopa.

02/06/2020

Il SCO Angers visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au vingt-quatrième jour après avoir perdu le dernier match contre AS Monaco par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté huit des 23 matches disputés à ce jour en Ligue 1 avec un bilan de 24 buts en faveur et 30 contre.

Côté visiteurs, le OSC Lille il a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre Stade Rennes dans son stade et le Racing Strasbourg hors de son terrain, 1-0 et 1-2 respectivement, alors il espère répéter le score, maintenant dans la querelle de la SCO Angers. À ce jour, sur les 23 matches joués par le OSC Lille en Ligue 1, il a gagné dans 11 d’entre eux avec un chiffre de 27 buts pour et 25 contre.

En tant que local, le SCO Angers Il a gagné six fois, a été battu trois fois et a fait match nul trois fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique qu’il devra faire un effort pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points à domicile. À la maison, OSC Lille Il a un équilibre de deux victoires, sept défaites et deux nuls en 11 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le SCO Angers Ajoutez un résultat positif à la maison.

Dans le passé, il y a eu d’autres duels dans le Stade Raymond Kopa et les résultats sont une défaite et deux nuls en faveur de SCO Angers. À son tour, l’équipe à domicile a une série de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Lille. La dernière fois qu’ils ont joué Angers et le Lille Dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 2-1 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, nous pouvons voir que le OSC Lille est au-dessus SCO Angers avec un avantage de sept points. À ce moment, le SCO Angers Il compte 30 points et est en treizième position. De leur côté, les visiteurs ont 37 points et occupent la quatrième position de la compétition.