Scocco est-il le remplaçant idéal de Borré?

Dimanche dernier, immédiatement après que Borré a vu naître le cinquième jaune, la question: Qui sera son remplaçant dans le match décisif contre Défense et Justice?

Parce que le colombien est devenu un acteur clé ces derniers temps pour leurs objectifs, mais surtout pour leur livraison et leur sacrifice au profit de l’équipe. Ne pas pouvoir être présent samedi sera un vide fonctionnel et structurel à combler.

Scocco est le nom de famille qui est imposé. Mais en plus des démangeaisons, ses caractéristiques et ses différences avec la suspension sont également analysées. Donnez-vous Scocco pour courir à des défenseurs rivaux? Scocco peut-il avoir le sacrifice de Borre pour couvrir la sortie? Scocco maintient-il le rythme physique de l’équipe pendant les 90 minutes?

Questions valables et même logiques pour ceux d’entre nous qui voient River fréquemment et nous connaissons leur style et leur ADN pour jouer à chaque match. Mais je considère aussi que ces doutes ne se concentrent pas sur les principales vertus de Nacho en tant qu’attaquant.

L’équipe a-t-elle un joueur qui définit mieux que lui? Scocco est-il le meilleur attaquant des ressources techniques? Votre capacité de marquer des buts et votre objectif moyen par match ont-ils un autre joueur millionnaire?

Votre lecteur saura quelles questions influencent davantage votre vision du football lors de l’analyse d’un attaquant et également lors d’un match. Bref, il s’agit de goûts. Ils peuvent aimer plus ou moins certaines caractéristiques spécifiques, mais jamais d’ici nous ne douterons de la hiérarchie et de la qualité de Scocco pour jouer dans cette rivière et montrer que dans cette clôture du championnat peut être à la hauteur des exigences sans problèmes mais pour beaucoup “ne courez pas tellement”.