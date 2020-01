Scott Banks rejoint Crystal Palace, tandis que le jeune Sam Woods se met en prêt

Londres, ANGLETERRE – 05 JANVIER: Sam Woods de Crystal Palace lors de la FA Cup troisième match entre Crystal Palace et Derby County à Selhurst Park le 5 janvier 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Sebastian Frej / MB Media / .)

Aujourd’hui, il y en a eu un à un à Selhurst Park. Le jeune Scott Banks a rejoint Crystal Palace, tandis que Sam Woods s’est mis en prêt pour rejoindre Hamilton Academical.

Les banques se tournent vers le sud

Le jeune écossais Banks a déménagé au sud de Crystal Palace, rejoignant les Eagles pour un contrat de trois ans.

Le joueur de 18 ans est très apprécié, bien qu’il n’ait fait qu’une poignée d’apparitions pour l’ancien club Dundee United.

Il a impressionné lors d’un prêt au Clyde FC la saison dernière, où il a marqué un but en 12 apparitions.

S’il est probable qu’il se joindra initialement à l’équipe de Crystal Palace U23, Banks a déclaré qu’il avait des aspirations à jouer en Premier League en s’adressant au site Web de Crystal Palace.

“Il n’y a pas de scène plus grande sur laquelle je voudrais jouer”, a-t-il déclaré. «C’est un grand pas en avant en provenance d’Écosse.

“Quand vous entendez parler de cet intérêt [from Crystal Palace], vous voulez poursuivre cela et me pousser au plus haut niveau. C’était donc une évidence que c’était l’endroit pour moi. »

Sam Woods part en Écosse

Pendant ce temps, le défenseur central Sam Woods a rejoint le Hamilton Academical en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Ce sera une expérience vitale pour le joueur de 21 ans, en marge de l’équipe de Roy Hodgson depuis un an.

À propos de son arrivée, Woods a déclaré: “Je suis très heureux d’être ici, tout le monde a été très accueillant.

«Je m’attends à ce que la Premiership écossaise soit beaucoup plus physique que dans le sud, mais je ne le saurai pas avant mon premier match.

C’est le manager de Hamilton, Brian Woods, qui l’a persuadé de déménager en Écosse. Il a déclaré: «J’étais intéressé par la Ligue 1 et 2 en Angleterre, mais le gaffer était de première classe dans la façon dont il m’a vendu le club. Sa vision et son enthousiasme pour ce club sont l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi Hamilton.

