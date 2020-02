Scott Brown revendique un joueur celtique «phénoménal» après la rumeur de West Ham – HITC

Le milieu de terrain celtique Olivier Ntcham aurait été recherché par West Ham United.

Le capitaine du Celtic Scott Brown a déclaré au Scottish Sun qu’Olivier Ntcham «adore ça» à Parkhead au milieu des rumeurs entourant un déménagement à West Ham United.

Les Bhoys ont battu Clyde 3-0 en Coupe d’Écosse dimanche après-midi, Ntcham réussissant à marquer le premier but avec une frappe impressionnante.

Ntcham a vraiment joué récemment, florissant dans le système 3-5-2 que Neil Lennon a poussé récemment, avec le Français rejoignant Brown et Callum McGregor au milieu de terrain.

La capacité de Ntcham à conduire et à porter le ballon en avant a été vitale, et le Celtic a apparemment dû rester ferme afin de le garder en janvier.

Foot Mercato a rapporté tard dans la fenêtre de transfert de janvier que West Ham United était en “négociations avancées” pour signer Ntcham, mais aucun accord n’a été conclu.

Le patron de West Ham, David Moyes – un ancien défenseur celtique – pourrait bien être au courant de ce que Ntcham peut faire, mais Tomas Soucek est arrivé pour renforcer le milieu de terrain des Hammers à la place.

Ntcham verra à tout le moins la saison avec le Celtic, et Brown affirme maintenant que Ntcham “adore ça” au Celtic et qu’il aime jouer – quelque chose qui ne viendra peut-être pas aussi régulièrement s’il se retrouve à West Ham.

Brown a noté que Ntcham peut marquer et créer, montrant sa capacité athlétique et technique à monter et descendre le terrain mais aussi à avoir un impact dans le dernier tiers, tout en saluant son récent jeu de liaison comme «phénoménal».

“Oli aime ça ici, il aime jouer et montrer sa qualité sur le parc”, a déclaré Brown. «Tout le monde l’apprécie et il revient aussi, ce que veut le manager. Dès qu’Oli l’obtient, il a la volonté d’aller de l’avant. Il peut dépasser quelqu’un, il a un but en lui et a la vision de voir une passe aussi. Oli est très confiant sur le ballon et toujours prêt à le prendre dans n’importe quelle situation. Il concourt également avec des buts, et son arrivée ici était incroyable d’où il était. »

“Il a pris une touche et l’a fouetté, et c’est l’un de ceux qui entre dans le poteau arrière, ou quelqu’un a une touche pour le prendre. C’est ce qu’il apporte, mais il a aussi ce lecteur, il peut jouer wee un-deux. Son jeu de liaison avec Odsonne Edouard, Callum et Leigh Griffiths a récemment été phénoménal », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, “Que pense-t-il?”, Un expert de la BBC commente une star des Rangers de 3 millions de livres sterling