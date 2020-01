Scott McTominay fait allusion à un retour serré dans l’équipe de Manchester United

La star de Manchester United, Scott McTominay, a donné aux fans un coup de pouce bien mérité après avoir révélé qu’il était capable de marcher à nouveau, suggérant que son retour dans le onze de départ pourrait être bientôt.

Le talentueux Écossais était au cœur des plans d’Ole Gunnar Solskjaer, mais une blessure l’a vu mis à l’écart pendant un certain temps maintenant et jusqu’à au moins la mi-février.

McTominay a certainement connu une campagne formidable avant de succomber à une blessure et United a eu du mal en son absence.

Paul Pogba étant blessé depuis si longtemps n’a certainement pas aidé les choses non plus et les fans attendent donc avec impatience leurs deux retours.

En fait, leurs blessures ont frappé United si durement que le club essaie tout ce qu’il peut pour signer Bruno Fernandes du Sporting Lisbon cette fenêtre de transfert.

Ig McTominay: «C’est une belle sensation» [scottmctominay] pic.twitter.com/qfilCEkr69

– utdreport (@utdreport) 25 janvier 2020

Aussi important que McTominay ait été, il pourrait revenir pour se retrouver obligé de regagner sa place compte tenu de la performance de Fred et de la façon dont Pogba pourrait revenir avant lui.

Si les Red Devils parviennent également à signer Fernandes, cela signifiera qu’il y aura beaucoup de compétition pour les places en équipe première.

Ce sera un changement bienvenu par rapport à ce qui a souvent été un milieu de terrain léger et qui a manqué de qualité cette saison.