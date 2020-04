“Scudetto final contre la Juventus? Je l’accepterais”

Dans l’attente d’une image plus claire pour comprendre si le Serie A va vraiment pouvoir recommencer ou pas, c’est toujours Lazio–Juventus. Cette fois, c’était le président du Latium Claudio Lotito pour alimenter son désir de retourner sur le terrain pour concourir pour un rêve appelé Scudetto. C’est précisément pour cette raison qu’il a lancé, pour ainsi dire, une nouvelle proposition: une seule confrontation, une série éliminatoire pour attribuer le tricolore entre sa Lazio et la Juventus.

“Recommencer nous pénalise”

Interviewé à La Repubblica, Lotito a clarifié sa position sur l’opportunité de redémarrer le championnat ou non, a donné une évaluation négative du projet de playoff hypothétique et a lancé une nouvelle idée qui concerne exclusivement son équipe et la Juventus.

Dans l’ordre, le mécène biancoceleste a été accusé à plusieurs reprises d’être trop insistant pour retourner sur le terrain. C’est précisément sur ce point qu’il a souhaité clarifier: «Si vous ne jouez plus, je suis déjà en Ligue des champions et j’économise quatre mois de salaire. J’aurais la commodité de ne pas jouer, mais je pense au système. D’autres non »et encore -« Le virologue, le scientifique, m’appelle Lotito, mais au Latium j’ai une excellente structure. J’ai déjà des écouvillons et des tests sérologiques. Et j’ai aussi obtenu du président des masques. À Formello, j’ai le cardiologue, l’interniste, l’oto-rhino-laryngologiste et l’urologue, car des choses comme la varicocèle ont été découvertes par les militaires. Je peux désinfecter même immédiatement, mon entreprise travaille dans les hôpitaux “, a-t-il ajouté.

Le président a également rendu un jugement sur une idée qui a circulé il y a quelque temps, mais qui n’a toutefois trouvé aucune réponse: celle des playoffs pour attribuer le titre. “Aujourd’hui, je suis à un point de la Juventus, et seulement pour la Juventus-Inter que … eh bien, vous l’avez vu. Mais au match aller contre la Juve, j’ai gagné 3-1 et aussi en Super Cup, je l’ai battu 3-1. Et nous devions encore jouer le retour. Pour être honnête, une équipe comme l’Inter, qui a 8 points de moins que nous, ou Atalanta, qui a 14 points de moins, me disent s’ils devraient être impliqués. ” Et puis à une question spécifique sur un championnat de playoff hypothétique contre la Juventus, une réponse claire et forte: “Je l’accepterais, mais je ne me suis jamais posé le problème”.

Et puis, de toute façon, un jugement sur le redémarrage qui apportera des inconvénients car si vous devez récupérer tout le monde en souffrira un peu le coup: “Mais recommencer nous pénalise – ajoute-t-il – Nous avions fait un choix, croyant que nous ne pouvions pas jouer sur trois fronts, nous avions sacrifié la Ligue Europa, donc nous aurions joué une fois par semaine tandis que les autres joueraient deux fois. Si nous partions, nous jouerions tous deux fois par semaine, nous perdrions un avantage. Mais je pense que dans l’intérêt de 20 clubs “alors que” dans l’esprit des gens il y a l’idée de bloquer les relégations même au prix de se retrouver en Serie A à 22 équipes “.

Spadafora à revoir

Enfin, Lotito a tenu à donner un avis sur le modus operandi du ministre Spadafora qui a précisé qu’avant le 18 mai il n’y aura pas de redémarrage: “Et pourquoi une date est-elle meilleure qu’une autre? Avez-vous une étude dont nous ne sommes pas au courant? Le championnat commencerait à huis clos, il y aurait 70, 80, peut-être 90 personnes en plus des équipes: faites aussi les vérifications. ” Et sur les lieux des matches: “A Rome et dans le centre-sud, il n’y a pas de problème, si d’autres stades ne conviennent pas, une solution est trouvée, après tout, l’été va reculer, non?”.