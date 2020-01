Scunthorpe United signe le prêt du gardien Ian Lawlor

DONCASTER, ANGLETERRE – 24 AOÛT: Doncaster Rovers ‘Ian Lawlor pendant le Sky Bet League One match entre Doncaster Rovers et Lincoln City au Keepmoat Stadium le 24 août 2019 à Doncaster, Angleterre. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Scunthorpe United a recruté le gardien Ian Lawlor en prêt de Doncaster Rovers. Le gardien de but arrive en tant que deuxième signature de Scunthorpe en janvier et apporte une compétition bien méritée.

L’accord

Scunthorpe a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le gardien de but. Lawlor arrive en prêt de Doncaster pour le reste de la saison.

Le gardien arrive pour rivaliser avec l’actuel numéro un Rory Watson. Paul Hurst est à la recherche d’un nouveau gardien après le rappel de Jake Eastwood par Sheffield United plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Un ancien jeune de Manchester City, Lawlor arrive à la recherche de temps de jeu avec le manager de Doncaster Darren Moore préférant utiliser la loanee Seny Dieng.

Il est un gardien expérimenté qui joue pour Bury et Barnet dans la ligue de football. Il a rejoint Doncaster en 2017 mais est tombé dans l’ordre hiérarchique cette saison.

Lawlor a également représenté la République d’Irlande au niveau des jeunes. Il a fait 85 apparitions en deux ans et demi à Doncaster, dont 70 départs.

Son arrivée fournit une compétition indispensable et une option fiable pour Paul Hurst.

Il pourrait faire ses débuts à Scunthorpe demain lorsque l’Iron se rendra à Sixfields pour affronter Northampton Town.

Alors que Lawlor arrive, Jamie Ward part

En plus d’annoncer l’arrivée d’Ian Lawlor, Scunthorpe a également confirmé le départ de l’attaquant Jamie Ward. Ward part après l’expiration de son contrat à court terme à Glanford Park après le match de samedi avec Crewe Alexandra.

Dans une déclaration sur le site Internet du club, Scunthorpe a confirmé: “Scunthorpe United peut confirmer que l’attaquant Jamie Ward a officiellement quitté le club après la fin de son contrat de courte durée.”

“L’accord a expiré après le match à domicile de samedi contre Crewe Alexandra, avec deux buts en six matches.”

“Nous remercions Jamie pour ses efforts au sein de l’Iron et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir.”

