Se préparer à un Real Madrid sans Ramos

Lorsque le Real Madrid s’est retrouvé 1-0 à Pampelune le week-end dernier contre Osasuna, c’est un visage familier qui a mis l’équipe sur ses épaules: Sergio Ramos.

Le capitaine a marqué le but vainqueur lors de la victoire 1-4 du Real et a également marqué un exploit personnel lors de son 440e match de Liga. Il est désormais derrière Raúl, Manuel Sanchís, Iker Casillas et Santillana. L’ancien défenseur du Real Madrid, Fernando Hierro, a même évoqué les réalisations de Ramos lors d’une interview avec l’AS.

Au cours des 15 dernières saisons, Ramos a maintes et maintes fois prouvé son amour et son dévouement au club, cependant, étant âgé de 33 ans avec un contrat expirant en juin 2021, les choses vont être un peu différentes à l’Estadio Santiago Bernabeu dans le futur.

Un Real Madrid sans Sergio Ramos se profile à l’horizon.

Cette réalité est difficile à imaginer. Ramos s’est imposé comme un joueur irremplaçable au statut légendaire. Il a représenté le sommet en 635 matchs et est devenu un défenseur central polyvalent avec des qualités de leadership exceptionnelles. Bien que ses contributions au club ne s’arrêtent pas là.

Bien qu’il soit un défenseur, Ramos a également un talent pour marquer des buts (en particulier dans les moments difficiles comme contre Osasuna). Il a 90 buts et 38 passes décisives pendant son séjour avec le Real, ce qui témoigne de son importance en tant que joueur. La tête de dernière minute face à l’Atletico Madrid en finale de Ligue des champions prend sûrement le gâteau.

Tous les records et les moments inoubliables seront à jamais gravés dans son statut légendaire au club et il sera difficile de se passer de Ramos comme leader du Real. Le club est cependant bien préparé pour la relève de la garde

Le président du club, Florentino Perez, a fait les premiers pas en ajoutant un nouveau défenseur central en signant Raphael Varane en 2011, en faisant monter Nacho dans les rangs en 2013, puis en ajoutant Eder Militao en 2019.

Pourtant, même avec une quantité solide de défenseurs centraux disponibles, Ramos est toujours une figure de premier plan dans la formation du Real. Il n’y a eu que cinq matchs cette saison où il n’a pas joué et d’autres défenseurs sont intervenus, donnant un aperçu futur de l’ère post-Ramos.

Varane, en particulier, a été préparé pour jouer le rôle de partenaire du capitaine dans le crime et est devenu un excellent défenseur du club et du pays. Jusqu’à présent tout au long de la campagne 2019/20 de la Liga, il a contribué le moins de fautes (0,5) et a le plus de dégagements (4,2) et de blocs (0,6) parmi les options du défenseur central du Real.

Nacho sera également un joueur crédible sur lequel compter lorsque Ramos partira. À 30 ans, le jumeler aux côtés de Varane aidera l’équipe à entrer confortablement dans la nouvelle ère et il y aura suffisamment d’expérience pour garder la ligne arrière serrée pendant la transition.

Militao a été amené pour être le successeur naturel de Ramos et le Brésilien a montré pourquoi il méritait d’être le prochain dans la file pour prendre la place ouverte dans le XI de départ lorsqu’il sera disponible.

Comparaison statistique entre Ramos, Varane, Nacho et Militao pour la saison 2019/20.





WhoScored.com

Avec ces joueurs opérant devant le filet du Real pendant la transition, la défense de l’équipe continuera d’être forte sans aucun doute.

En termes de maintien du feu au club, l’esprit de Ramos est devenu à bien des égards une partie intégrante de chaque joueur du club. Un joueur qui se démarque est le milieu de terrain défensif Fede Valverde. L’Uruguayen a un feu particulier dans le ventre lorsqu’il joue pour l’équipe et c’est incroyable à voir.

Imager un Real Madrid sans Ramos est difficile, voire déchirant. Mais comme beaucoup d’autres joueurs vieillissants du club, il est temps de reconnaître qu’il sera bientôt temps pour la légende du club de partir.

Ce que le club a mis en place pour l’avenir sera sûrement suffisant pour mener l’équipe à travers la transition. Peu importe si Ramos n’est pas un joueur actif dans l’équipe, la passion et le dynamisme qu’il incarne resteront à jamais au Real Madrid.