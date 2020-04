Se souvenir de leurs débuts: la première apparition de Bale au Real Madrid

Quelle: Les débuts de Gareth Bale

Quand: 14 septembre 2013

OMS: Contre Villarreal

Où: El Madrigal, Vila-real

But: Villarreal 2-2 Real Madrid

Buts: 1-0 (Cani, min 21), 1-1 (Gareth Bale, min 39), 1-2 (Cristiano Ronaldo, min 64), 2-2 (Giovani Dos Santos, min 70)

Composition du Real Madrid: Diego López; Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Nacho; Luka Modrić, Asier Illarramendi (Sami Khedira, min 62); Isco; Gareth Bale (Ángel Di María, min 62), Karim Benzema (Álvaro Morata, min 73), Cristiano Ronaldo

Entraîneur: Carlo Ancelotti

La carrière de Gareth Bale au Real Madrid a commencé comme prévu, avec le joueur blessé. À la suite de la fin de son transfert de Tottenham le 1er septembre 2013, le jeune homme de 24 ans est arrivé en Espagne en raison d’une blessure et n’a pu faire ses débuts qu’au milieu du mois, au quatrième tour de la saison 2013/14. saison à Villarreal. Même alors, l’entraîneur Carlo Ancelotti a déclaré avant le match que Bale n’était pas assez en forme pour jouer les 90 minutes.

La carrière de Bale au Real Madrid a également commencé comme si elle devait continuer dans le sens où le joueur se retrouve sur la feuille de match. Tout simplement parce qu’il n’a pas été aussi prolifique que Cristiano Ronaldo, on oublie souvent combien de buts Bale a contribué au cours de ses sept années en blanc. Avec 105 buts en 249 apparitions, soit un but toutes les 170 minutes, le Gallois a beaucoup contribué au fil des ans et tout a commencé quand il a ouvert son compte contre Villarreal à ses débuts.

Ce fut un début difficile pour Bale étant donné qu’il n’était pas à 100% précis et que le terrain de Villarreal à El Madrigal était terrible. C’était comme jouer au football sur un monticule de sucre. Cela convenait à Villarreal, qui a débuté le match avec trois victoires sur trois jusqu’à présent cette saison, après avoir si bien réussi sous Marcelino depuis qu’il a de nouveau été promu dans l’élite espagnole.

Villarreal a pris les devants à la 21e minute du match grâce à Cani et c’était un avantage plus que mérité pour l’équipe en jaune. Diego López avait dû effectuer deux excellents arrêts à bout portant avant ce but et a produit un autre double arrêt spectaculaire peu de temps après pour simplement garder le Real Madrid dans le match. Quand on revient sur le débat López-vs-Casillas, on oublie souvent à quel point López était bon quand il a atteint son apogée et il l’a montré dans la première moitié de cette rencontre.

Grâce à López qui a gardé son équipe à portée de Villarreal, Bale a pu égaliser les scores peu avant la pause de la mi-temps, à la 39e minute. Après un jeu de construction soigné de Luka Modrić et Dani Carvajal, Bale était assez fort pour mettre son corps devant Mario Gaspar pour rencontrer le centre de Carvajal et le remettre de quelques mètres.

Pour la première fois, LaLiga a assisté à la célébration du cœur amoureux de Bale. Et, après cela, sa confiance a grandi et a grandi, avec une marque éclatée devant Jaume Costa à venir peu de temps après et avec un tir qui vient juste de survoler la barre transversale au début de la seconde moitié.

À la 62e minute, avec des scores de 1-1 dans ce match qui allait se terminer 2-2, la première sortie de Bale a pris fin. Ce fut également le début d’Asier Illarramendi et les deux signatures d’été ont été supprimées en tant que double substitution juste après l’heure de fin – en raison de la forme physique dans le cas de Bale et parce qu’il était largement anonyme dans le cas d’Illarramendi.

Dans l’ensemble, ce fut un très bon début pour Bale. Cela n’aurait pas pu aller beaucoup mieux compte tenu des circonstances de sa forme physique, du terrain et de la qualité de l’opposition.

Il a bien combiné avec Modrić, l’homme avec qui il avait déjà joué 118 matchs avec Tottenham. Il y a eu aussi des échanges fructueux avec Isco et le combo Carvajal-and-Bale a clairement bien fonctionné pour l’objectif du Gallois.

Bien entendu, tous les regards étaient également tournés vers la dynamique de Bale et Cristiano Ronaldo. La presse britannique rapportait à l’époque que Bale avait dépassé Ronaldo pour devenir le joueur le plus cher du monde, tandis que la version dans la presse espagnole était que les frais payés pour Ronaldo quatre ans plus tôt restaient les plus élevés. La fierté et l’ego devaient se tenir entre ces deux joueurs, mais le langage corporel entre eux était totalement sans controverse lors de cette première apparition ensemble, avec beaucoup de pouce levé et de fiving. Même lorsque les deux joueurs se sont tenus sur le même coup franc à la 16e minute, Bale ne semblait pas trop déconcerté lorsque Ronaldo l’a finalement frappé.

Ce coup franc a raté la cible, mais Ronaldo a marqué le deuxième but du Real Madrid après le départ de Bale, avant que Giovani Dos Santos ne marque le quatrième but dans ce partage du butin. Ce n’était pas une bonne soirée pour le Real Madrid, mais c’était quelque chose d’un début de rêve pour Bale après avoir finalement terminé son mouvement et après avoir finalement été suffisamment en forme pour commencer. Comme MARCA l’a mis en première page le lendemain matin: “Bale et son but ont été les choses les plus positives pour une équipe du Real Madrid sans défense et sans jeu.” C’est un résumé assez précis de cette soirée de septembre à El Madrigal.