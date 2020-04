Se souvenir de leurs débuts: première apparition de Lucas Vázquez au Real Madrid

Quelle: Les débuts de Lucas Vázquez

Quand: 12 septembre 2015

OMS: Contre l’Espanyol

Où: Stade RCDE, Barcelone

But: Espanyol 0-6 Real Madrid

Buts: 0-1 (Cristiano Ronaldo, min 6), 0-2 (Cristiano Ronaldo, stylo, min 16), 0-3 (Cristiano Ronaldo, min 19), 0-4 (Karim Benzema, min 27), 0-5 ( Cristiano Ronaldo, min 61), 0-6 (Cristiano Ronaldo, min 81)

Composition du Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Pepe, Sergio Ramos (Raphaël Varane, min 74), Marcelo; Luka Modrić (Mateo Kovačić, min 55), Casemiro, Isco; Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (Lucas Vázquez, min 62), Gareth Bale.

Entraîneur: Rafael Benítez

Il ne peut y avoir de nombreux débuts aussi confortables que les débuts de Lucas Vázquez au Real Madrid. Lorsque le diplômé de l’académie a fait sa première apparition pour la première équipe au début de la saison 2015/16, il avait à peu près autant de pression sur ses épaules qu’un baigneur sur une plage de sable en été.

Pour commencer, l’Espagnol arrivait avec son équipe qui venait de monter 5-0 une minute auparavant. La BBC avait pris feu lors de ce match à l’Espanyol, Cristiano Ronaldo en comptant déjà quatre et Karim Benzema un. Gareth Bale avait fourni un triplé d’assistances et Ronaldo avait lui aussi obtenu une passe décisive après avoir aligné le ballon sur Benzema pour la frappe du Français. La défense d’Espanyol avait été laissée en lambeaux.

L’autre raison principale pour laquelle cela était confortable pour Lucas était le fait qu’il faisait sa révérence au Real Madrid au stade RCDE, le terrain qu’il avait élu domicile pour la saison 2014/15. Après avoir déménagé de la Galice à l’académie du Real Madrid à l’adolescence, Lucas avait grimpé les échelons à La Fábrica et avait ensuite été prêté à Espanyol pour la campagne 2014/15, où il avait fait ses premiers pas dans l’élite espagnole.

Après avoir été acheté puis racheté lors de l’été 2015 et après avoir atteint l’âge de 24 ans, il était prêt à se battre pour le temps de jeu dans le plus grand club du monde et a eu sa première opportunité lors de la troisième journée de la 2015 / 16 campagne de Rafael Benítez.

Après le cinquième but de Los Blancos dans l’après-midi, Benzema a cédé la place à Lucas, qui a même été applaudi par les supporters de l’Espanyol qui avaient encouragé son nom une saison auparavant. Soudain, la BBC parce que la LBC et Lucas ont initialement pris position sur l’aile droite – bien que ce fut l’un de ces jours où les trois premiers du Real Madrid étaient aussi interchangeables qu’un trio de voitures Scalextric.

L’Espanyol a eu une période de possession juste après l’arrivée de Lucas et le Real Madrid, satisfait de son énorme avance, a fait preuve de pitié en permettant aux Catalans de garder le ballon. En tant que tel, les premiers moments de Lucas en tant que joueur de la première équipe du Real Madrid ont été consacrés à la défense, aidant Dani Carvajal à gérer le flanc droit. Avec de nouvelles jambes, Lucas a fait du bon travail et l’Espanyol n’a créé qu’une seule bonne chance – une très bonne chance que Salva Sevilla a inexplicablement ratée à seulement quelques mètres.

Alors que le Real Madrid tournait un peu plus la vis dans les phases finales, Lucas a également pu montrer ce qu’il pouvait apporter en attaque. Après quelques licenciements vraiment sympas dans la surface, le grand moment de ses débuts est arrivé à la 81e minute, juste 20 après son entrée en jeu, alors qu’il dépassait Joan Jordán à l’intérieur de la surface et cadrait le ballon à Ronaldo pour le cinquième du Portugais. après midi.

Débordant de confiance, Lucas a même failli marquer son propre but avec seulement quelques minutes à faire alors qu’il bondissait dans la surface et a forcé Pau López à effectuer une sauvegarde décente avec un tir bas. Il n’y avait pas de premier but du Real Madrid pour Lucas dans celui-ci, car cela ne viendrait qu’en décembre, mais il avait eu un impact après être venu pour ce qui était, il est vrai, l’un des débuts les plus confortables possibles.