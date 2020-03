Se souvenir de leurs débuts: première apparition de Marcelo au Real Madrid

Quoi: Les débuts de Marcelo

Quand: 7 janvier 2006

Qui: Contre Deportivo La Coruña

Où: Riazor, A Coruña

But: Deportivo La Coruña 2-0 Real Madrid

Buts: 1-0 (Joan Capdevila, min 10), 2-0 (Cristian Hidalgo, min 56)

Composition du Real Madrid: Iker Casillas; Míchel Salgado (Marcelo, min 57), Iván Helguera, Fabio Cannavaro, Sergio Ramos; Guti (David Beckham, min 13), Fernando Gago (Ronaldo, min 57), Émerson; Raúl, Ruud van Nistelrooy, José Antonio Reyes

Entraîneur: Fabio Capello

Il y a un moment des débuts de Marcelo que la plupart auront oublié. Marcelo lui-même ne s’en souviendrait probablement pas, même s’il louchait et regardait profondément dans ses banques de mémoire. Il arrive 15 minutes après sa première apparition au Real Madrid, à l’extérieur au Deportivo La Coruña dans la première semaine de janvier 2007. Marcelo, qui venait de rejoindre Fluminense à l’âge de 18 ans, a posé le ballon pour effectuer un coup franc dans sa moitié de terrain près de la ligne de touche gauche et sans aucun autre joueur à moins de 10 mètres. Les autres joueurs, à la fois ses coéquipiers et l’adversaire, attendent dans l’autre moitié en attendant que le ballon soit lancé en avant. Au lieu de cela, Marcelo tente une passe transversale pour le latéral droit Sergio Ramos. Comme un sac de transporteur tombé d’un gratte-ciel, le ballon souffle de cette façon, de cette façon et finalement en arrière et Ramos doit vraiment lutter pour le contrôler. Bienvenue à la météo galicienne, Marcelo. Bienvenue en Europe.

Ce début n’a pas été agréable pour Marcelo, presque méconnaissable avec sa tête rasée. Le Real Madrid n’était pas en forme et s’est rendu à Riazor, dans un stade où il n’avait pas gagné depuis 15 ans. Même s’ils portaient leur kit à l’extérieur à cette occasion, espérant peut-être que les noirs briseraient la malédiction Riazor, ils n’ont pas réussi cette visite et ont pris du retard sur un coup franc de Joan Capdevila à la 10e minute, puis sont allés plus loin lorsque Cristian Hidalgo a fendu dans un filet vide après être venu calamiteux défendre 10 minutes dans la seconde moitié.

C’est alors que l’entraîneur Fabio Capello a décidé de donner à son nouvel arrivant Marcelo ses débuts dans le cadre d’une double substitution. Ronaldo Nazário était l’autre homme à venir et les deux Brésiliens, le vétéran et la recrue, se tenaient ensemble sur la ligne de touche en attendant de tenter de changer ce jeu, à des fins différentes de leur carrière respective au Real Madrid.

Ronaldo est venu pour Fernando Gago, faisant également ses débuts, tandis que Marcelo a remplacé un furieux Míchel Salgado, qui était frustré par le fait que son équipe perdait et par le fait qu’ils perdaient contre Depor, les rivaux de Celta Vigo, le club dont l’académie était l’arrière galicienne. Avec Salgado, Ramos est passé de l’arrière gauche à l’arrière droit et Marcelo a pris la place à gauche de la défense. Il lui restait 33 minutes pour essayer de faire la différence et modifier le score de 2-0.

Mais ça n’a pas marché comme Marcelo. En plus de ce coup franc cross-field capricieux, Marcelo a eu plusieurs moments velus dans sa bataille avec l’ailier uruguayen Fabián Estoyanoff. Ce n’était pas seulement la défense d’Estoyanoff avec laquelle Marcelo avait du mal. Ça le battait aussi. La première implication de l’adolescent dans une attaque du Real Madrid est survenue quelques minutes après son arrivée lorsque Raúl lui a lancé un ballon pour qu’il attaque sur le flanc gauche, mais Estoyanoff était là et a arrêté l’attaque avant même qu’elle ne puisse commencer.

Lorsqu’il s’agissait de défendre, Marcelo était au milieu d’un sandwich inégal. D’un côté, à l’arrière du centre gauche, il avait le filet de sécurité de Fabio Cannavaro, récemment couronné vainqueur du Ballon d’Or, tandis que de l’autre côté, il avait José Antonio Reyes, qui n’offrait pas du tout un soutien défensif. Reyes et David Beckham ont régulièrement changé d’ailes dans la seconde moitié de ce match, mais Beckham n’est jamais allé aussi loin à gauche que Reyes est allé à droite, donc Marcelo a souvent été laissé isolé et forcé de se heurter à deux hommes à plusieurs reprises. Naturellement, il a lutté dans ces situations, en particulier contre Estoyanoff, mais avec Cannavaro juste derrière et ratissant cela n’a pas conduit à plus de buts.

Au fur et à mesure que le jeu avançait, Marcelo a commencé à s’y développer un peu. Alors même que les fans de Depor scandaient «sauter, Riazor, sauter» alors qu’ils se rapprochaient de ce qui allait être une première victoire en 10 matchs pour eux, et même alors que la pluie tombait du ciel galicien, Marcelo a essayé de faire avancer le ballon aux hommes qui comptaient le plus, passant le plus souvent à Ronaldo et Raúl.

Ce ne devait pas être ce soir-là. Estoyanoff a fait une ovation debout, remplacé par l’actuel joueur du Real Betis, Antonio Barragán, et les chants de «olé» ont augmenté à chaque fois que Depor effectuait une passe en temps d’arrêt. Ce n’était tout simplement pas la nuit du Real Madrid, mais ce n’était pas la faute du jeune qui venait d’atterrir de Rio de Janeiro.

“Capello a réagi tard et mal, car le Real Madrid était déjà hors du match au moment où Ronaldo et Marcelo sont entrés”, était l’opinion du journaliste Xavier Muñoz dans les journaux du lendemain matin. Ce sont les Italiens qui se sont mis dans le cou, pas les débutants comme Gago ou Marcelo ni le décevant inefficace Ruud van Nistelrooy.

En fin de compte, cependant, Capello s’en est sorti et a terminé la saison en pirogue, remportant le plus improbable des titres de ligue dans le processus. Avec Roberto Carlos toujours dans l’équipe, même s’il n’était pas en meilleure santé, Marcelo n’a réussi que cinq matchs de plus que la Liga, mais il a fini l’année en tant que champion d’Espagne. Bien sûr, Marcelo a continué à faire des choses encore plus grandes depuis lors. Et tout a commencé par cette nuit pluvieuse en Galice.