Se souvenir de leurs débuts: première apparition de Marco Asensio au Real Madrid

Quoi: Les débuts d’Asensio

Quand: 9 août 2016

Qui: Contre Séville

Où: Lerkendal Stadion, Trondheim, Norvège

But: Real Madrid 3-2 (a.e.t.) Séville

Buts: 1-0 (Marco Asensio, min 21), 1-1 (Franco Vázquez, min 41), 1-2 (Yevhen Konoplyanka, stylo, min 72), 2-2 (Sergio Ramos, min 90 + 3), 3- 2 (Dani Carvajal, min 119)

Composition du Real Madrid: Kiko Casillas; Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Mateo Kovačić (James Rodríguez, min 73), Casemiro, Isco (Luka Modrić, min 66); Lucas Vázquez, Álvaro Morata (Karim Benzema, min 62), Marco Asensio.

Entraîneur: Zinedine Zidane

«¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Marco Asensio y me quiero quedar en el Real Madrid. »

“Bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir. Je suis Marco Asensio et je veux rester au Real Madrid. “

Ce sont les mots que le commentateur espagnol José Sanchís a mis dans la bouche du gamin de Majorque juste après avoir tiré le ballon dans le coin supérieur de Séville lors de ses débuts au Real Madrid. Mais c’est probablement exactement ce qu’il pensait au moment où sa fusée du centre-ville secouait les gouttes de pluie norvégiennes qui s’étaient nichées sur le toit du filet dans le Lerkendal Stadion à Trondheim.

Les premiers objectifs ne sont pas beaucoup meilleurs que le missile à longue portée qu’Asensio a dirigé avec douceur, puissance et sans frottement dans le coin supérieur pour l’ouverture de la Super Coupe de l’UEFA 2016. La plupart des joueurs ne marquent pas un but comme celui-là dans toute leur carrière, mais Asensio l’a fait seulement 21 minutes après ses débuts en compétition pour le club de la capitale.

Après avoir attiré l’attention en 2015/16 en prêt avec Espanyol et après avoir impressionné Zinedine Zidane lors de la pré-saison du Real Madrid, l’entraîneur français a déclaré à Asensio avant ce match de Super Coupe de l’UEFA qu’il resterait dans l’équipe première de Los Blancos. pour la saison à venir et qu’il commencerait ce match à Trondheim pour ses débuts.

Mais Asensio a dormi le matin du match.

“L’entraîneur pourrait vous laisser tomber maintenant”, l’avertit Sergio Ramos, en envoyant un message en tant que capitaine des champions d’Europe. Nous ne savons pas exactement ce qu’Asensio a pensé en réponse à cet avertissement, mais son langage corporel sur le terrain du Lerkendal Stadion a suggéré qu’il n’était pas déconcerté. Le joueur de 20 ans avait alors un excellent début dans cet affrontement avec Séville, mais ce n’était pas parce qu’il faisait de son mieux, comme pour rattraper ses 20 minutes supplémentaires au lit. Si quoi que ce soit, il était si bon parce qu’il était tellement détendu. Il était lui-même.

Aller contre Séville de Jorge Sampaoli et leurs trois arrière signifiait que c’était une rencontre plus difficile tactiquement que la plupart et la partie andalouse a commencé par dominer complètement la possession, mais le Real Madrid a pu créer quelques occasions précoces et tous ont passé les bottes du jeune confiant et calme. Tout d’abord, Asensio a placé Ramos pour une tête dangereuse d’un corner. Deuxièmement, il a réussi un tir qui a permis à Sergio Rico de faire un arrêt décent. Troisièmement, il a décoché un centre croisé bas que Lucas Vázquez a failli atteindre. Puis, Asensio a frappé sa fameuse frappe pour le premier but.

Séville a réussi à renverser la marque pour mener 2-1 grâce aux buts de Franco Vázquez et Yevhen Konoplyanka, mais Asensio est resté efficace et utile pendant la majeure partie du match. Sa domination totale sur l’avant gauche du Real Madrid a même permis à Marcelo de rester en arrière et de se concentrer sur la défense, ce que le Brésilien a bien fait dans ce match.

Alors que le match approchait des phases finales, Asensio se fatiguait. Surtout après l’introduction de Karim Benzema à la place d’Álvaro Morata, car cela a rendu les trois avant plus fluides et a nécessité plus d’échanges et, par conséquent, plus de course des hommes en haut. Cela a conduit à quelques tacles paresseux vers la fin des 90 minutes, dont Asensio était réservé.

Ramos se dirigeant vers un égaliseur à la troisième minute du temps d’arrêt, cela a entraîné environ 30 minutes d’action. Et avec le Real Madrid ayant dû faire des changements tactiques et sans quatrième remplaçant en 2016, Asensio était sur le long terme et a dû continuer car ses débuts ont fini par durer beaucoup plus longtemps que prévu. Le deuxième jaune montré à Timothée Kolodziejczak et la blessure de Nicolás Pareja – qui avait marqué Asensio pendant la majeure partie du match – ont rendu la vie un peu plus facile pour le Real Madrid et Asensio, tandis que la dernière demi-heure de cette finale a fini par être le Lucas Le spectacle de Vázquez au même titre que la demi-heure d’ouverture avait été celui de Marco Asensio.

Même encore, les scores sont restés stables pendant la majeure partie du temps supplémentaire. Ce n’est qu’à la 119e minute de la rencontre que Dani Carvajal s’est lancé dans son célèbre plaquage, course et arrivée vainqueur de la Super Coupe de l’UEFA.

Cela a valu à Asensio son premier trophée au club alors qu’il entamait une saison au cours de laquelle il jouerait 38 matchs et marquerait 10 buts. Cela comprenait à la fois le premier but du Real Madrid et le dernier but de la saison, en préparant à Trondheim le coup d’envoi de la victoire en Super Coupe de l’UEFA, puis en terminant la victoire finale de la Ligue des champions 2017 contre la Juventus à Cardiff 10 mois plus tard.

Asensio a vraiment fait irruption sur la scène cette année-là, la saison qui a peut-être été sa meilleure au Real Madrid. Il est étrange de dire que ce fut sa meilleure année compte tenu de sa brutalité et de sa détente, mais c’est peut-être la raison pour laquelle il était si efficace. Peut-être que la pression qui a été exercée sur ses épaules après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 l’a vraiment alourdi. Peut-être était-il vraiment à son meilleur quand il était un jeune enfant inconnu qui avait dormi le matin d’une finale européenne. Peut-être qu’il pourra revenir à cette forme boursouflée à son retour de la blessure qui l’a mis à l’écart pendant la majeure partie de la campagne actuelle. Peut-être.