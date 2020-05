Se souvenir des 5 meilleurs maillots extérieurs du Bayern Munich au fil des ans

Poursuivant le thème de la Semaine du maillot de sport à SBNation, nous vous proposons les cinq meilleurs kits à l’extérieur du Bayern Munich au fil des ans. Pour que ce soit clair, cela s’appliquera strictement aux kits Away uniquement, ce qui signifie que tous les kits Third / Champions League et les kits spéciaux sont automatiquement hors de contention pour réduire la portée à une seule catégorie.

Compte tenu de la quantité de maillots incroyables dont le club a eu la chance – en particulier dans le département des kits non domestiques – il est tout à fait naturel pour la fanbase d’avoir une large gamme de favoris. Alors, restez avec nous dans notre sélection de cinq des meilleurs kits à l’extérieur du Bayern Munich.

NOTE: Les kits seront classés par ordre chronologique car les classements seront décidés par les lecteurs du sondage, à la fin de l’article.

Utilisé la saison précédente en tant que troisième kit et semblant familier aux kits à domicile de l’Olympique Lyonnais, le Bayern a secoué ce kit blanc avec une bande rouge et bleue s’étendant verticalement sur le côté droit – Lyon avait une bande similaire mais sur le côté gauche – au début de la domination européenne du Bayern.

Sous Udo Lattek, la saison 73/74 marquera la première de trois victoires consécutives en Coupe d’Europe pour le Bayern. Cette chemise verrait les goûts des légendes du club Schwarzenbeck, Uli Hoeness, Sepp Maier, Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller et Franz Beckenbauer – certains d’entre eux devenant des légendes du jeu.

Cette conception du kit ferait un retour en tant que kit extérieur pour les saisons 1996/97 et 1997/98, qui sous la direction de Giovanni Trapattoni a vu le club remporter un trophée de Bundesliga, Pokal et une Liga-Pokal. L’équipe a encore une fois rempli à ras bord de talents d’élite tels que Oliver Kahn, Lothar Matthaus, Mehmet Scholl, Mario Basler, Didi Hamann, Giovane Elber, Bixente Lizarazu, Christian Nerlinger et Jürgen Klinsmann pour n’en nommer que quelques-uns.

Tous les blancs ont toujours été les kits de base pour le Bayern. Cependant, le kit extérieur 2006/07 a pris le tout blanc et a ajouté des éléments de conception intelligents – un ruban rouge accompagné d’une bordure noire a couru du col aux deux épaules avant de se courber vers le bas et de danser le long des coutures, couplé à l’emblématique Passepoil à trois bandes Adidas dans un bleu foncé contrastant. L’emplacement central du logo Adidas l’a rendu encore plus à la mode. Ce fut une bonne décision de la part du Bayern de rester avec ce kit pendant deux saisons.

Le Bayern traversait une phase de transition au cours de ces deux dernières années. Ottmar Hitzfeld prendrait la direction de Felix Magath avant la fin de la saison sans trophée 06/07. Neuf joueurs ont été libérés à la fin de la saison, y compris le départ à la retraite de la légende du club Mehmet Scholl.

La saison 2007/08 a vu Luca Toni, Franck Ribéry, Miroslav Kose, Hamit Altintop, Ze Roberto parmi les neuf remplaçants ainsi que les promotions des jeunes joueurs Sandro Wagner et Toni Kroos. Les performances du Bayern se sont considérablement améliorées lorsque le club a remporté le doublé national et atteint les demi-finales de la Coupe UEFA. Le gardien Oliver Kahn prendrait sa retraite à la fin de la saison 2008 en tant que légende du match.

Un autre super kit qui méritait son séjour de deux saisons. Coloré dans une teinte foncée de bleu marine, il avait des rayures brillantes en forme de glaçon d’une teinte plus claire s’étendant en diagonale sur son devant avec l’emblématique passepoil à rayures Adidas 3 sur toute la longueur des manches et la couture extérieure du short. Dans l’ensemble, un design épuré et rafraîchissant.

La saison 2008/09 verra la nomination, la déception puis le limogeage de Jürgen Klinsmann en tant que manager. Jupp Heynckes reviendrait à la barre en tant que gardien après près de 18 ans en tant que manager du Bayern.

Après une saison 2008/09 sans trophée et le limogeage du Klinsmann inexpérimenté, le Bayern avait pris une décision cruciale de nommer le Néerlandais Louis Van Gaal comme entraîneur-chef pour la saison 2009/10. Une saison au cours de laquelle le Bayern gagnerait le doublé national et manquerait presque les triplets continentaux en deçà de l’équipe serrée de l’Inter Milan de Jose Mourinho en finale de la Ligue des champions à Madrid.

Une saison importante dans l’histoire moderne du club, la saison 09/10 verra la montée en puissance des produits jeunesse Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, David Alaba ainsi que la signature d’un Arjen Robben. Le «prozesstrainer» Van Gaal continuerait à jeter les bases du beau style de football que le Bayern continue de jouer à ce jour – affiné au fil des ans par Jupp Heynckes, Pep Guardiola et maintenant Hansi Flick.

Un design simple mais élégant, noir avec deux nuances de gris différentes en diagonale sur le devant. Des passepoils en forme de rayures emblématiques d’Adidas en orange vif contrastant complètent ce kit et le routage d’Arsenal à Londres marquant le jeu le plus mémorable.

2016/17 a été la première et la seule saison complète sous la direction de Carlo Ancelotti après le départ de Pep Guardiola à Manchester City. La DFL-Supercup et la Bundesliga seraient les seuls trophées de cette saison après avoir perdu contre les éventuels champions du Borussia Dortmund en demi-finale du Pokal.

En Ligue des champions, le Bayern perdrait en quarts de finale face à d’éventuels champions du Real Madrid – la première en deux saisons consécutives que le Real bat le Bayern grâce en grande partie à un camion plein de chance et à un arbitrage douteux. La légende du club et capitaine Phillip Lahm prendrait sa retraite à la fin de la saison 16/17.

Un retour aux kits domicile 1997-99 et sans doute l’un des plus beaux kits jamais réalisés pour le FC Bayern, Adidas a suivi les éléments clés du kit extérieur précédent – simple et la bonne combinaison de couleurs dans les bonnes proportions. Un kit bleu marine avec des accents rouges et trois bandes rouges horizontales, la bande du milieu étant beaucoup plus large que les autres pour accueillir le sponsor du kit. Rien de trop flashy ou de déplacé, juste de bonnes couleurs simples et une mise en page propre. Une modernisation parfaite d’un favori des fans classiques.

Un autre changement de manager intermédiaire attendait le Bayern lors de la saison 17/18. Le Bayern s’est séparé de Carlo Ancelotti et a sorti Jupp Heynckes de sa retraite, pour son deuxième sort en tant que gardien du Bayern – le premier sort, près de neuf saisons auparavant.

La Bundesliga et la DFL-Supercup seraient à nouveau les seuls trophées de cette saison car, l’Eintracht Frankfurt du futur entraîneur du Bayern Niko Kovac battrait le Bayern en finale de Pokal. Le Bayern perdrait à nouveau face au Real Madrid, cette fois en demi-finale de la Ligue des champions où l’arbitrage et la chance seraient encore une fois disputés.

Jupp Heynckes terminerait son quatrième et dernier sort avec le Bayern en tant que champion de Bundesliga pour la sixième année consécutive; une première dans la riche histoire du club.

