Se souvenir quand Everton a signé un terrible sosie de David Beckham

En tant que fan de football, il y a toujours quelque chose de séduisant dans le fait que votre équipe signe un joueur brésilien, donc les fans d’Everton pourraient être excusés de se sentir très excités à l’arrivée d’un attaquant Botafogo par rapport à David Beckham en 2002.

Après avoir impressionné dans son Brésil natal, Rodrigo a fait l’objet d’une percée dans l’équipe nationale avant la Coupe du monde 2002.

Ce rêve ne s’est pas concrétisé, mais Rodrigo a gagné l’honneur plutôt curieux d’être élu le joueur le plus attrayant du Brésil par Globo Esporte en 2001, terminant devant Kaka et Romario.

Le glamour et le style du milieu de terrain offensif ont conduit au surnom de Rodrigo Beckham, ce qui est assez gênant, étant donné qu’il ressemble f * ck à David Beckham.

Mais il semblait être à l’aube de sa grande rupture dans le football quand il a déménagé en Europe à l’été 2002 pour rejoindre Everton de David Moyes, qui a payé 1,25 million de livres sterling pour signer un contrat temporaire avec le joueur avant 3 millions de livres sterling. transfert.

Rejoignant une équipe composée de Lee Carsley, Alan Stubbs et Tony Hibbert, le tout premier joueur brésilien des Toffees a offert une injection de panache bienvenue ainsi qu’un pied gauche aussi attrayant que son visage.

Rodrigo a fait bonne impression en marquant contre Wrexham en pré-saison tout en poursuivant son chemin vers la pleine forme, après s’être blessé au genou au début de l’année en prêt à l’Atletico Mineiro.

“Je me sens à 50% en forme pour le moment et je ferai de mon mieux pour m’assurer que je suis prêt pour le début de la Premiership dans quinze jours”, a-t-il déclaré.

«Alors que l’entraîneur veut me voir jouer dans plusieurs positions, je me sens plus à l’aise de jouer derrière les deux premiers, reliant la défense et l’attaque. Mais je vais jouer partout où l’entraîneur estime que je peux être le plus avantageux pour l’équipe. »

Écrivant pour le site Web d’Everton-Mad, Austin Rathe a noté: «Je parie que ce seront Gravesen et Rodrigo comme nos deux milieux de terrain centraux, mais il n’est pas encore clair exactement à quel point le Brésilien est en forme, il avait l’air d’accord contre Wrexham mais que n’était pas un match de Premiership. Nous verrons.”

Rodrigo a plutôt été nommé sur le banc le jour de l’ouverture de la saison, alors qu’Everton a visité Tottenham avec un milieu de terrain central de Mark Pembridge et Thomas Gravesen.

Il a remplacé Li Tie pour les 14 dernières minutes du match nul 2-2, mais a été éclipsé par son compatriote débutant Wayne Rooney, qui a contribué à créer le premier match de Pembridge en devenant le deuxième plus jeune joueur de l’histoire d’Everton à l’âge de 16 ans.

Rodrigo, âgé de dix ans, Rodrigo a au moins réussi à attirer l’attention en portant «Rodrigol» sur le dos de sa chemise, bien qu’il n’ait pas tardé à minimiser les attentes: «Il dit« Rodrigol »parce que le« L »est pour mon deuxième prénom , qui est Lopes.

«Mon nom complet est Juliano Lopes Rodrigo. Ce n’est pas comme si Gabriel Batistuta s’appelait Batigol. C’était un surnom que les fans lui ont donné parce qu’il a marqué tant de buts. »

Trois autres apparitions sur le banc ont suivi dans un match nul avec Birmingham et des défaites à Manchester City et Southampton avant que le destin n’intervienne cruellement.

“Nous avions un petit match et le gardien lui a jeté le ballon, qu’il est allé contrôler avec sa poitrine”, a déclaré Moyes sur le site officiel d’Everton. «Il s’est retourné en même temps et son genou est passé sous lui.»

Moyes a ajouté: «Je suis déçu de le perdre, mais pour le garçon, c’est un très gros coup. Il est venu ici pour impressionner et se rapprochait beaucoup de la participation à la première équipe au cours des dernières semaines.

«Nous avons toujours su qu’il était un peu en retard dans sa forme physique lors de son arrivée, mais il a été présenté dans un ou deux matchs et a eu peu de sorts et il était sur le point de commencer.

“C’est un garçon fracassant, tout le monde l’aime sur le terrain d’entraînement et nous sommes tous déçus pour lui.”

Rodrigo avait rompu un ligament au genou droit, mais une lutte pour diagnostiquer correctement la blessure a conduit à une série d’opérations bâclées qui ont finalement détruit le reste de sa carrière.

Il n’est plus jamais apparu pour Everton et n’est revenu au Brésil que pour devenir quelque chose comme un compagnon, déplaçant des clubs neuf fois sans jamais s’établir comme un habitué de la première équipe.

Après sa retraite en 2010, un rapport note que Rodrigo “s’est consacré au surf, au skateboard et à l’étude du football et du marché financier également” avant une courte période en tant que manager de Boavista.

Everton a eu le même malheur avec les joueurs brésiliens les années suivantes, car Anderson Silva, Jo et Felipe Mattioni n’ont pas fait grande impression à Goodison Park.

Mais les choses ont changé plus récemment grâce à Bernard et Richarlison en particulier, ce dernier devenant le premier joueur d’Everton à être appelé dans l’équipe nationale du Brésil.

Peut-être que seule la malchance a empêché Rodrigo de gagner un tel honneur, ce qui semble ironique pour un joueur dont on se souvient en grande partie pour sa beauté.

