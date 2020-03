Sebastián Beccacece a un doute pour les débuts de la Copa Libertadores: Benjamín Garré ou Nicolás Reniero

Courses se prépare à un nouvel objectif: le Copa Libertadores d’Amérique. L’Académie vient de jouer 1 à 1 vendredi dernier contre Newell´s à la date 22 du Super ligue dans le Cylindre d’Avellaneda. Bien qu’il doive encore s’améliorer par rapport au football, le cycle de Sebastian Beccacece C’est assez positif dans le résultat. Après six matchs joués, il a remporté deux victoires importantes contre Independiente et San Lorenzo. Les quatre matches restants se sont soldés par un match nul contre un but contre Atlético Tucumán, Argentin Juniors, Colon et la lèpre.

L’équipe a atterri mercredi à Venezuela pour débuter jeudi à partir de 19h00 dans notre pays avant Etudiants de Merida pour le premier jour de Groupe F. En pensant au onze titulaire, Beccacece fera un changement en tenant compte de l’égalité contre l’équipe dirigée par Frank Darío Kudelka.

Walter Montoya quittera le 11 initial pour un inconfort physique et l’entraîneur de Courses Vous avez deux options en tête pour le remplacer. Benjamin Garré, le garçon de 19 ans qui a eu environ 15 minutes très satisfaisantes vendredi dernier, est l’une des possibilités d’accompagner Lisandro López à l’avant, plus précisément à l’aile droite. L’autre qui a ses chances est Nicolás Reniero. Le prince était dès le départ dans la victoire contre San Lorenzo dans le Nouveau gazomètre avant la date 21 du championnat.

Pour être propre, les noms qui sortiront pour commencer du bon pied Copa Libertadores dans Venezuela, sera: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez, Eugenio Mena; Matías Zaracho, Marcelo Díaz, Leonel Miranda; Matías Rojas; Garré ou Reniero et Lisandro López.

Une autre des absences importantes dans l’équipe est Nery Dominguez. Le marqueur central a subi une luxation de l’épaule gauche dans le classique contre Indépendant et continue de récupérer. Je pourrais réapparaître dans la rencontre contre Étudiants avant la dernière date de la Super ligue, lors de la visite de l’Académie L’argent Lundi du 21.10 avec l’arbitrage de Nestor Pitana.