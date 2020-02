Sebastián Villa a lancé une acrobatie et ses coéquipiers ne l’ont pas lâché: “Zlatan Ibrahimovilla”

Sebastián Villa était l’une des grandes figures de Boca dans la victoire 2-0 contre Godoy Cruz. Sans aller plus loin, le Colombien s’est démarqué par une pièce particulière qui a retenu l’attention et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Lorsque la première mi-temps a été jouée à la Bombonera, l’ancien Tolima Sports a jeté une acrobatie incroyable pour contrôler une balle en l’air, il l’a abaissé sur la ligne et a généré un jeu dangereux qui a presque fini dans le premier du Xeneize.

Une fois le jeu terminé, Villa a téléchargé une photo de cette pirouette sur son compte Instagram et ses coéquipiers Frank Fabra et Sebastián Pérez Ils en ont profité pour le passer dans les commentaires. Les deux l’ont comparé à Zlatan Ibrahimovic, mais le côté était un peu plus fort …

“Zlatan Noseimovi“, a écrit Fabra, tandis que Pérez l’a simplifié avec un”Zlatan Ibrahimovilla“D’un autre côté, les fans de Boca se sont joints aux comparaisons et ont jeté le nom de Kylian Mbappé. Ne le manquez pas!