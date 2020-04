Sebastián Villa n’a pas fait le tour et a dit quels clubs il aimait le plus en Europe

Sebastian Villa, l’une des grandes figures de Boca, est l’un des joueurs surveillés par différents clubs de football européens. Cependant, le colombien sait qu’il a encore le Xeneize et pour l’instant il ne pense pas à partir.

“Je suis très heureux et confortable à Boca, reconnaissant à tous ceux qui m’ont toujours soutenu. Je suis content d’avoir le championnat, nous avons fait plaisir à beaucoup de gens qui l’attendaient, non seulement en Argentine mais aussi en Colombie qui ont apprécié avec nous “, a déclaré l’attaquant, dans un Facebook Live avec LechonaNation.

Cependant, interrogé sur la possibilité d’aller en Europe, Villa a précisé quels clubs il aime le plus: “J’ai toujours aimé le Real Madrid, Manchester United et l’Inter mais vous devez bien faire les choses là où vous il est là et ensuite il sera vu. “

De plus, le Colombien a fait l’éloge de Carlitos Tevez et a rappelé la finale de Madrid qu’il avait perdue face à River: “Tevez est un grand leader que nous avons, soutenant toujours les plus jeunes. La finale perdue à Madrid a été une expérience, c’est ce que nous avons dû faire mais le football donne toujours vengeance et maintenant nous partons à la recherche du septième, ce que veulent tous les bosteros. “

“Je n’ai aucune rivalité avec Borré ou QuinteroCe sont des Colombiens comme moi, nous devons être unis, nous avons une excellente relation. Avec Juanfer, nous parlons beaucoup, c’est une personne formidable qui a des choses très claires et il est toujours bon de l’écouter “, a-t-il conclu.