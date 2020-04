Second Bond 380 soles ONPE Link GRATUIT EN LIGNE: quand il est livré, comment et où collecter les subventions dans les banques à Lima, Callao et les régions du Pérou | Coronavirus Pérou | COVID-19 Off Side

La semaine d’extension de la quarantaine dans le pays commence et beaucoup attendent les dates de publication de la deuxième armée du 380 soles bond, un montant qui vous est destiné ainsi que 2,7 millions de Péruviens. Bien que le Médiateur demande au gouvernement de garantir la livraison de la caution à tous les Péruviens de la pauvreté et de l’extrême pauvreté, la quarantaine est (pour l’instant) jusqu’au 26. Nous vous laissons des recommandations pour aller pour votre subvention accordée par le gouvernement. N’attendez plus et découvrez les étapes pour savoir si vous bénéficiez de cette subvention.

N’oubliez pas qu’avant de vous approcher de la fenêtre de la Banque ou de l’établissement, vous devez vérifier et confirmer si vous êtes l’un des bénéficiaires du bon, ainsi que vous approcher de la date correspondante (lorsqu’elle sera disponible) pour éviter les émeutes. De même, nous recommandons également que si vous avez déjà collecté le premier 380 Soles Bonus, n’allez pas à la banque pour récupérer le second. Le premier processus de paiement de bonus est toujours en cours et sera prolongé jusqu’à ce qu’il soit complètement terminé.

Lisez cette note, qui fonctionne comme un tutoriel pour les bénéficiaires de ce paiement et prend les mesures prévues pour la collecte de la subvention pour environ 2,7 millions de personnes, qui sont en isolement obligatoire en raison du déclenchement de la COVID-19.

Vous pouvez maintenant accéder au portail Web que le gouvernement a activé pour savoir si vous bénéficiez de la subvention monétaire #YoMeQuedoEnCasa. Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale (MIDIS) a commencé avec l’octroi de la subvention monétaire aux personnes appartenant à la population de la pauvreté et de l’extrême pauvreté au Pérou, selon un registre INEI. Le deuxième versement est en cours.

Si vous faites partie de ceux que vous avez choisis, nous vous recommandons (le cas échéant) d’utiliser un masque, d’utiliser du gel pour les mains et de prendre de la place parmi les autres bénéficiaires. N’oubliez pas que nous sommes en période de quarantaine, où nous ne devons pas augmenter davantage les cas de contagion. Allez à la banque, récupérez votre argent et votre maison. Cette mesure est remplie, après l’annonce faite par le président de la République, Martín Vizcarra, en raison de la paralysie des activités dans tout le pays, en raison de la pandémie de coronavirus dans toutes les villes de la Nation. Obtenez tous les détails.

Entrez le lien, entrez votre ID et votre date de naissance et voyez si vous êtes l’une des personnes qui a le bon 380 semelles. Vous pouvez être l’un d’eux, car le bonus est destiné à 2,7 millions de personnes. Sur la plateforme ONPE, les Péruviens peuvent déjà vérifier s’ils font partie de la liste des liaisons à 380 soles.

N’oubliez pas que cette page est basée sur la plateforme conçue par l’ONPE, “Comment savoir quel est mon bureau de vote”, qui a été utilisée lors des deux dernières élections, présidentielle et municipale. Selon Ariela Luna, ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Des informations de l’INEI et de divers programmes sociaux ont été croisées pour identifier les ménages vulnérables.

Vous ne pouvez pas encore percevoir le deuxième bonus (il n’a pas été signalé dans les canaux officiels) de la subvention monétaire dans les différentes banques et centres du pays. N’oubliez pas de prendre en compte les détails des laissez-passer de transport pour les récupérer: lundi, mercredi et vendredi, seuls les hommes transitent, tandis que les femmes le feront mardi, jeudi et samedi. Dimanche, personne ne part.

Coronavirus au Pérou: la quarantaine dure jusqu’au 26 avril

Mercredi dernier, le président Martín Vizcarra a prolongé les jours d’isolement social obligatoire et d’immobilisation dans tout le pays en raison de l’épidémie de coronavirus. Le fait est justifié, étant donné l’épidémie continue de Covid-19 dans le pays.

En outre, il a mis en place de nouvelles mesures économiques et sociales pour supporter les conséquences que pourrait entraîner l’immobilisation des personnes et du marché. En outre, le processus «J’apprends à la maison» a commencé pratiquement dans tout le pays grâce aux plates-formes que l’État a organisées pour l’apprentissage à distance de millions d’étudiants dans cet état d’urgence.

Comment éviter la contagion si je sors pour récupérer mon bonus?

N’oubliez pas de maintenir les mesures de protection et de précaution pour éviter la contagion massive du coronavirus. Si vous sortez, portez un masque et des gants jetables, éloignez-vous d’un mètre, désinfectez toute la surface que vous trouvez avant de toucher et couvrez-vous pour tousser. À votre retour, désinfectez vos vêtements, laissez vos chaussures à l’entrée, jetez vos gants et prenez une douche pour finir de vous désinfecter.

Pas à pas pour récupérer mon bonus de 380 semelles pour Covid-19

Pour savoir si vous faites partie du registre officiel, vous devez entrer sur le site internet suivant: https://bono.yomequedoencasa.pe/Une fois à l’intérieur, remplissez les champs suivants: numéro d’identification, date de naissance et complétez le texte de l’image qui apparaît en bas. Ensuite, cliquez sur “consulter”. Si vous êtes un bénéficiaire, vos données, date et lieu où vous devez vous rendre pour collecter le bonus S / 380 apparaîtront. Si vous êtes obligé de collecter l’argent et que ces données n’apparaissent pas, soyez patient . Midis recherche une agence près de chez vous, si vous avez déjà une date de livraison prévue, vous ne devez vous rendre à l’agence indiquée que le jour indiqué. N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité. Une fois le paiement effectué, retournez à votre domicile pour continuer l’isolement obligatoire.

Les propos de Martín Vizcarra et de la ministre Ariela Luna

Lors d’une conférence de presse, le septième jour de quarantaine, Martín Vizcarra indique que plus d’un milliard de dollars sont destinés à cette subvention économique (le Bon de 380 semelles). Il convient de noter – également – que seules les femmes chefs de famille peuvent aller le réclamer, selon les mesures prises par l’exécutif. Ceci a été détaillé par la ministre du Développement et de l’Inclusion sociale, Ariela Luna, soulignant que les femmes des familles bénéficiaires seront chargées de percevoir l’extraordinaire bonus de 380 semelles.

Le ministre a expliqué que seulement dans le cas où il n’y a pas de femme dans la famille, un homme peut recevoir l’argent. Ariela Luna a déclaré que toute consultation supplémentaire pourrait être faite auprès du ministère du Développement et de l’Inclusion sociale en appelant la ligne 101.

La subvention économique, appelée #YoMeQuedoEnCasa, ne sera livré qu’une seule fois et s’adresse aux ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. La liste des bénéficiaires étant déjà close, le gouvernement a appelé la population à ignorer les offres d’inscription supplémentaire, car elles pourraient être victimes de fraude.

En ce sens, Midis a également averti les citoyens, à travers une déclaration publiée sur leur compte Twitter, que “les messages et les liens Web que les gens sans scrupules envoient, par SMS sur téléphone portable ou WhatsApp et mise sur les réseaux sociaux, pour offrir l’accès à la subvention 380 soles, ils sont faux“

La Ministre du développement et de l’inclusion sociale, Ariela Luna, a transmis le message à tous les Péruviens, où il a précisé les indications nécessaires pour savoir si vous pourrez accéder à ce bonus extraordinaire. “La plate-forme numérique sera ouverte où l’on pourra entrer avec le DNI, et la première chose qui sera vue, c’est si la personne a accès à la prestation”, a-t-il déclaré dans Canal N.

«Le site Web nous semble le meilleur moyen et je suis sûr que les gens y accéderont. Ce n’est pas la première fois que cela se fait (…) Internet est très répandu. La plupart des municipalités ont Internet et vous pouvez y aller pour le savoir. Il s’agit d’un bonus urbain. Dans les zones rurales, Midis a déjà ses programmes sociaux avec lesquels elle protège plus d’un million de familles “, a déclaré le ministre. Ariela Luna.

“Les conditions d’octroi de cette aide d’État sont détaillées dans le décret d’urgence n ° 027-2020, qui autorise l’octroi exceptionnel d’une subvention de S / 380 en faveur des familles en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté.”

Les conseillers d’Arequipa parmi les bénéficiaires du 380 soles bond

Comment savez-vous si vous pouvez obtenir le bonus de 380 soles?

Le ministère du Développement et de l’Inclusion sociale a créé un portail exclusif pour savoir si vous bénéficiez de ce bonus économique. Ce portail web sera le seul canal officiel à savoir si je peux recevoir 380 soles. Vous devez entrer https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

Dans quelles banques le bonus de 380 soles est-il collecté?

La Banco de la Nación est l’une des entités bancaires où la caution de 380 soles peut être collectée, pour les familles que l’État considère comme vulnérables. En outre, le gouvernement a également obtenu une autorisation dans les agences de la Banco de Crédito del Perú (BCP), de la Banque Scotia, d’Interbank et de BBVA Continental. Cependant, le paiement peut être effectué dans des banques privées et à la Banco de la Nación.

Le lieu de collecte a été déterminé en faisant le croisement entre l’adresse des personnes et les agences bancaires les plus proches des adresses. Lors de la file d’attente pour le paiement, les gens doivent maintenir une distance sociale de 1 mètre à 1,5 mètre entre eux, afin d’éviter COVID-19.

Pour aller chercher aller sans mineurs et porter le DNI. Les membres de la police nationale péruvienne ou des forces armées doivent être informés qu’ils quittent la maison pour recevoir la subvention. Vous ne devez pas aller avec le DNI d’une autre personne pour récupérer. Cela constituerait un vol d’identité et nécessiterait l’intervention des forces de l’ordre.

Les bénéficiaires ne doivent se rendre qu’au jour, à l’heure et à l’agence qui seront précisés sur la plateforme. S’ils ne viennent pas au rendez-vous, ils doivent attendre la reprogrammation de la collection.

Le ministre du Développement et de l’Inclusion sociale a déjà confirmé que les banques ne s’effondreront pas, puisque l’information sera fournie avec l’heure et à quelle banque le cautionnement de 380 soles doit aller chercher.

Comment encaisser le paiement de 380 soles en régions?

Le versement de la subvention sera étendu aux régions, progressivement, seulement à partir du mercredi 25 mars, par l’intermédiaire de la Banco de la Nación et des banques privées susmentionnées et à laquelle, à partir de ce jour, la Banque Scotia sera intégrée. . «Nous invitons les personnes bénéficiaires, mais dont la date et le lieu de paiement sont en cours, à attendre leur programmation. Ne vous rendez pas dans les agences car elles ne pourront pas récupérer à l’avance “, a déclaré Midis dans un communiqué.

Quand pouvez-vous récupérer les 380 semelles?

Le ministre du développement et de l’inclusion sociale a expliqué: «Si vous avez accès à la prestation, nous ouvrirons progressivement un calendrier afin que les gens puissent savoir quel jour ils peuvent facturer, que ce soit le matin ou l’après-midi, et aussi qu’ils savent dans quelle agence », a-t-il indiqué pour Canal N.

Le gouvernement a fourni à la population un portail Web où elle peut vérifier si elle est bénéficiaire de la Bon de 380 semelles. Il vous suffit de saisir le numéro du DNI et la date de naissance. Cependant, concernant le bonus de 380 soles, il n’y a toujours pas de date prévue.

De combien de temps disposez-vous pour récupérer les 380 semelles?

Au plus, vous devez collecter 380 semelles dans les 30 jours civils suivant la fin de l’urgence sanitaire.

Ils ont fermé le Padrón

En outre, il a précisé que le registre avec le nombre total de ménages qui bénéficieront d’une protection économique a déjà été approuvé par une résolution ministérielle, il n’est donc pas nécessaire que les gens approchent les municipalités qui souhaitent s’inscrire, car il est déjà fermé.

Déclaration MIDIS sur la subvention

1) Par la résolution ministérielle n ° 062-2020-MIDIS, il a approuvé le registre des ménages en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté, qui se trouvent dans les zones géographiques les plus vulnérables à la santé.

2) Une plateforme virtuelle est en cours de mise en place, dans laquelle les citoyens peuvent savoir si la subvention leur correspond en entrant simplement leur numéro d’identification. Ils recevront également des informations sur le lieu et le moment de leur collecte. Midis informera tous ses canaux officiels lorsque la plateforme de consultation sera disponible.

3) Le site Internet du Household Targeting System (Sisfoh) ne fournit pas d’informations sur les bénéficiaires de la subvention monétaire. Nous demandons à ne pas être confondus par de fausses nouvelles.

4) MIDIS n’envoie pas de SMS ou WhatsApp ni ne passe d’appels téléphoniques pour signaler ce problème. Toutes les informations sera fourni exclusivement par la plateforme virtuelle qui sera mise à disposition.

5) Nous appelons le public à attendre les informations qui seront diffusées par les canaux officiels: le site Midis, les plateformes gouvernementales, ainsi que par les médias. Restez à la maison, respectez les mesures mises en œuvre pour protéger l’intégrité de tous les Péruviens. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie.

Puis-je récupérer avec DNI expiré?

Conformément aux dispositions de Reniec, les DNI expirés resteront en vigueur pendant la durée de l’isolement social décrétée par l’Exécutif, afin que vous puissiez rendre la prime effective.

Les banques au Pérou gèlent leurs dettes d’avril et mai sans intérêts

Les principales banques vont geler les intérêts sur les crédits et les dettes en raison de l’avancée du coronavirus et de son impact sur l’économie mondiale. Les trois premières banques qui ont annoncé leurs mesures à la lumière de la situation au Pérou étaient: BBVA, BCP et Interbank.

«Nous attendions cette annonce et nous l’avons déjà; deux banques privées vont geler les dettes et ne factureront pas d’intérêts en avril et mai “, a souligné Martín Vizcarra avant la mesure des entités bancaires, avant de rejoindre la troisième banque.

Pour savoir quelles institutions financières permettront également d’étendre les dettes de leurs clients.

Le coronavirus au Pérou

Le gouvernement central a vu la nécessité de fermer les frontières, en plus de décréter l’isolement social, afin de contrôler le déclenchement de coronavirus qui est arrivé au Pérou au début de ce mois et qu’aujourd’hui le nombre de personnes infectées a augmenté.

Le Président de la République, Martín VizcarraEn outre, il a également ordonné le couvre-feu à partir de 18 heures. jusqu’à 4 heures du matin, afin de réduire le nombre d’infections par ce virus mortel qui, dans le monde, a déjà tué des milliers de personnes dans le monde.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ:

VIDÉO RECOMMANDÉE:

Alianza Lima a eu une grande initiative dans une campagne de don de sang. (Source: AL Press)