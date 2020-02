Secret révélé: c’est la clause d’échappement de Klopp à Liverpool | Premier League

Le prix décerné à Jurgen Klopp pour ses résultats incroyables à Liverpool a été un renouvellement jusqu’en 2024, ce qui garantit la stabilité pour lui et le club pour l’avenir.

Mais si un jour une offre de plusieurs millions de dollars venait ou que votre pays l’appelait, pourriez-vous repartir sans problème? Combien coûterait votre départ?

Le journal britannique The Independent a révélé le secret: en fait, une clause de sauvegarde pour l’allemand a été incluse dans le renouvellement susmentionné, s’il décidait de rentrer dans son pays. Ce serait la seule exception.

Selon les médias, “la clause garantit simplement que le transfert de Klopp en Allemagne sera supervisé par Liverpool pour garantir sa simplicité”.

Cela signifie que, si vous décidez d’aller diriger la sélection de l’Allemagne, par exemple, votre équipe actuelle vérifierait que votre retour est sûr, vous aiderait à trouver une résidence et à héberger votre famille.

Régulièrement, lorsqu’une équipe engage un étranger, cela les aide à localiser leur famille et même à trouver des écoles, si c’est le cas, mais il n’est pas courant d’offrir de l’aide à leur départ. C’est une exception qu’ils font avec Klopp.

“C’est un témoignage du lien entre Klopp et le club de football de Liverpool”, a déclaré le journal.

“Lorsque Klopp a signé son nouveau contrat en décembre, il a parlé positivement de cette collaboration, suggérant que des gestes tels que la clause de sortie étaient les seuls responsables de l’engagement dans le club pour six ans de plus, son plus long contrat jusqu’à présent.”

L’idée, selon The Indpendent, “est d’éliminer le plus de stress possible de la situation pour permettre au patron de se concentrer uniquement sur son travail dans le club de football concerné.

Klopp est arrivé à Liverpool en 2015 et a signé un contrat jusqu’en 2022, qui a été récemment renouvelé jusqu’en 2024. “Personnellement, cela signifie pour moi une déclaration d’intentions. Je sais ce que nous avons accompli et nous avons beaucoup à accomplir. Quand je vois le développement du club et le travail que nous réalisons, je vois que ma contribution ne peut que croître “, expliquait alors le DT.