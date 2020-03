Secrétaire de l’UEFA: “Récupération en Serie A? Une collaboration nécessaire”

Theodore Theodoridis, Secrétaire général par intérim de l’UEFA, parle du chaos autour du calendrier de la ligue italienne pour le calendrier des récupérations: “En Italie, trop de matchs reportés à l’Inter et à d’autres équipes ont été reportés, étant donné qu’il a encore des défis à jouer en Coupe d’Italie et en Ligue Europa. Il est difficile d’identifier les dates de la reprise sans une collaboration avec l’UEFA. L’objectif est de trouver les bonnes dates et sans un travail de coordination, cela deviendrait très difficile. ” Ci-dessous la vidéo.