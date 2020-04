Secteur jeunesse et scolarité, suspension définitive ratifiée: détails

Le fonctionnaire arrive pour une décision qui était dans l’air, ou la suspension définitive par le FIGC de tous les championnats et compétitions organisés par la Secteur scolaire, à tous les niveaux, pour la saison 2019/20.

Vous trouverez ci-dessous la note de la fédération et le communiqué de presse complet:

Suspension permanente pour les championnats et autres compétitions de jeunes organisés par le secteur jeunesse et école prévus pour la saison sportive 2019/2020. C’est ce qui a été décidé par la FIGC suite au décret du président du Conseil des ministres du 10 avril et compte tenu de la nécessité de protéger la santé des jeunes et des enjeux critiques liés aux délais fixés pour la fin de saison le 30 juin 2020.

Par conséquent, les matchs restants des Championnats nationaux juniors, moins de 18 ans Serie A et B, moins de 17 ans Serie A et B, moins de 17 ans Serie C, moins de 16 ans Serie A et B, moins de 16 ans Serie C, moins de 15 ans Serie A n’auront pas lieu au niveau des jeunes et B et moins de 15 ans Serie C; les phases interrégionales et finales des tournois Pro 14 ans et Pro 13 et des Championnats nationaux féminins des moins de 17 ans et des moins de 15 ans; l’élimination et la phase finale nationale des Championnats de football amateur et pur des moins de 17 ans et de moins de 15 ans et des Championnats de football amateurs et purs des cinq moins de 17 ans et de moins de 15 ans.

«Je tiens à remercier le président Gravina et tous les membres fédéraux d’avoir accepté notre demande – a déclaré le président du secteur jeunesse et école Vito Tisci – une décision partagée menée conjointement avec le président du secteur technique, Albertini et le Dr Zeppilli, président de la Commission médicale de la FIGC, après des comparaisons constantes avec les entreprises au cours des dernières semaines.

C’est sans aucun doute un choix douloureux et je suis particulièrement désolé pour les joueurs qui, après des mois d’entraînement et de sacrifices, ne pourront pas terminer la saison en participant aux phases finales de leurs ligues respectives – poursuit Tisci – mais en ce moment, nous avons la responsabilité de protéger la santé de tous nos membres, le personnel des clubs et la classe d’arbitrage participant à nos compétitions, ainsi que, compte tenu de la période d’incertitude, pour permettre aux entreprises de planifier la prochaine saison avec le temps “.

Lire le communiqué de presse officiel