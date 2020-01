SEE University vs. Carabobo LIVE: pour le duel retour de la première phase de la Copa Libertadores Copa Libertadores

REGARDER Université vs Carabobo des visages sont visibles (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | GRATUIT) dans l’engagement de retour de la première phase de la Copa Libertadores. Les crèmes reviennent au stade Monumental avec près de 40 000 fans en quête de qualification pour la prochaine étape de la compétition internationale de clubs. Le fan étudiant veut fêter chez lui devant les vinotintos, dans une confrontation qui va arrêter des millions de personnes dans le pays. Il y a un grand match entre Péruviens et Vénézuéliens.

Université du sport contre Carabobo ils font face à 19h30 dans le stade Monumental. Le match est diffusé en direct sur FOX Sports et via Facebook Watch CONMEBOL. Vous avez tous les détails du match sur Depor.com.

La «U» Vous devez gagner ou tirer sans but pour rester en vie dans le tournoi continental. Le vainqueur de cette clé affrontera le Paraguayen Porteño Hill. Les deux engagements (aller-retour) sont prévus pour le mois de février.

«Nous travaillons pour aller le plus loin possible dans les Libérateurs, sans s’écarter du grand objectif du championnat péruvien. Ce sera un match difficile, nous devons donc être intelligents “, a-t-il déclaré. Gregorio Pérez dans le précédent.

La crème DT enverra le gramado à une équipe dirigée par le volant colombien Donald Millán, le Panaméen Alberto Quintero et l’Uruguayen Luis Urruti et Jonathan Dos Santos comme attaquant solitaire. Rafael Guarderas est exclu pour blessure.

«C’est une clé ouverte à nous deux, la différence est un objectif. Nous allons profiter de nos opportunités pour savoir de quoi nous sommes capables et être en mesure de relever un bon match pour passer à la phase suivante », a-t-il déclaré. Antonio Franco, Entraîneur de Carabobo.

Carabobo, d’autre part, il espère frapper l’Université des Sports dans le coup d’État monumental basé, avant tout, sur le bon jeu du gardien de but Ángel Hernández, un mur dans la première étape, et le danger de la roue Edson Tortolero, l’auteur de but de son équipe.

Université du sport contre Carabobo: alignements probables

Université des sports: José Carvallo – Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán – Armando Alfageme, Jesús Barco – Alberto Quintero, Donald Millán, Luis Urruti – Jonathan Dos Santos.

DT: Gregorio Pérez.

Carabobo: Ángel Hernández – Edwar Bracho, Andrés Sánchez, William Díaz, Richard Badillo – Carlos Ramos, Luis Barrios, Luis Melo – Edson Tortolero Jr, Jesús González, Winston Azuaje.

DT: Antonio Franco

Arbitre: Braulio da Silva Machado (Brésil)

Université du sport contre Carabobo: horaires dans le monde

Pérou: 19 h 30

Mexique: 18 h 30 à Mexico

États-Unis: 19 h 30 à Washington D.C.

Espagne: 01h30 le mercredi 29 janvier

Argentine: 21 h 30

Brésil: 21h30 à Brasilia

Colombie: 19 h 30

Chili: 21h30 à Santiago

Équateur: 19 h 30 à Quito

Uruguay: 21 h 30

Paraguay: 21 h 30

Bolivie: 20 h 30

Venezuela: 20 h 30

Allemagne: 01h30 le mercredi 29 janvier

Angleterre: 00h30 le mercredi 29 janvier

Italie: 01h30 le mercredi 29 janvier

France: 01h30 le mercredi 29 janvier

Derniers matchs de University of Sports

17/11/19 | UTC Cajamarca 1-1 Université | Tournoi de clôture de la Ligue 1

24/11/19 | Université 1-0 Cusco FC | Tournoi de clôture de la Ligue 1

01/12/20 | Ouragan 1-2 Université | Tournoi d’été

16/01/20 | Boca Juniors 2-0 Université | Tournoi d’été

18/01/20 | Université 0-1 Cerro Largo | «Cream Night» (convivial)

21/01/20 | Carabobo 1-1 Université | Copa Libertadores

Derniers matchs du Carabobo

23/10/19 | Zamora 2-1 Carabobo | Coupe du Venezuela

26/10/19 | Carabobo 5-1 Monagas | Première division du Venezuela

30/10/19 | Carabobo 0-2 Zamora | Coupe du Venezuela

11/03/19 | 1-0 mineurs guyanais Carabobo | Première division du Venezuela

11/10/19 | Carabobo contre Deportivo Anzoátegui | Première division du Venezuela (annulée)

21/01/20 | Carabobo 1-1 Université | Copa Libertadores

Université du sport contre Carabobo: c’est ainsi que les bookmakers paient

Maisons de paris

Université

Dessiner

Carabobo

Je te parie

1.13

4,50

8.00

Betfair

1,26

4.5

10.00

Betsson

1,33

4,45

9,95

InkaBet

1,33

4,70

11.00

Université vs Carabobo: la tâche de Donald Millán

Par conséquent, cette fois, le «professeur» Gregorio Pérez l’utilisera plus que jamais Jonathan dos Santos, Alejandro Hohberg et Alberto Quintero. Autrement dit, leurs passes apparaîtront derrière le dos de la défense et, incidemment, leur manipulation du ballon pour augmenter l’usure de la «tache» vénézuélienne et générer plus d’options de buts.

