Segurola: “Le Barça n’a que l’agitation de Messi et Vidal”

Santiago Segurola a analysé dans Movistar TV la nouvelle performance décevante du FC Barcelone, cette fois contre le Valencia CF: «Dans la première partie, Valence a eu le match le plus facile auquel je pouvais m’attendre, tous ses joueurs étaient dans une nouvelle version. Au Barça, seul Messi a essayé, il a demandé cinq fois au gardien de but. Le Barça a des problèmes partout, ce système pénalise Sergi Roberto qui n’est pas un centre, et pénalise Fati qui est un extrême et a du mal à lui faire face. Arthur a montré à nouveau qu’il pense et joue lentement. Et De Jong est apparent mais n’a aucun poids dans l’architecture globale de l’équipe. En fin de compte, vous vous grattez et vous n’avez que l’agitation de Messi et Vidal. »