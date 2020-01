Séisme à Malaga: le technicien Victor suspendu pour une vidéo en dur

Le monde du football et celui de scandales, ces dernières années, ils sont allés de pair. De plus en plus souvent, nous avons des nouvelles de footballeurs qui se retrouvent impliqués dans des situations désagréables ou sont immortalisés dans des circonstances peu claires. Parfois, certains d’entre eux finissent même par être victimes de chantage ou de représailles. La liste des scandales, notamment liés au sexe, est longue de plusieurs kilomètres et présente plusieurs visages de footballeurs plus ou moins connus. À cette liste déjà complète, nous allons ajouter le dernier de la série avec l’entraîneur de Malaga Victor Sanchez del Amo.

Il y a quelques minutes, la note est apparue sur le site officiel de la Malaga qui a communiqué qu’il avait suspendu son technicien à cause d’une vidéo intime à caractère sexuel qui circule sur le web depuis plusieurs jours. Ceci est la note officielle du club andalou. «En ce qui concerne les événements qui viennent d’être découverts et qui n’ont pas encore été vérifiés, le Malaga CF suspendre le technicien avec effet immédiat Víctor Sánchez del Amo jusqu’à ce que chaque enquête soit terminée. Nous donnerons plus d’informations dès que les faits seront clarifiés. “