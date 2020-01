Seize entrepreneurs pour l’achat de Catane. 30 millions d’investissement

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Le travail du consortium d’entrepreneurs de Catane intéressés par l’achat de Calcio Catania se poursuit. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, le groupe compte actuellement 16 personnes disposées à réaliser un investissement total d’environ 30 millions d’euros. Antonio Paladino, le comptable qui coordonne les travaux, serait également l’un des partenaires de Maugeri, Luca, Guido, des entreprises comme Italpizza et Aon, entre autres.

La Fiorentina est toujours à la recherche d’un défenseur. Bonifazi, désormais destiné au SPAL, s’éloigne, avance Juan Jésus de Rome. Les Giallorossi ne semblent pas enclins à vendre le joueur en prêt, la Fiorentina évalue donc l’achat purement et simplement sur la base d’un contrat …