Sélection péruvienne | “Au dîner, personne ne voulait regarder”, a avoué Miguel Araujo à propos de la victoire du Brésil dans la Copa América Peruvian Selection

Miguel Araujo Il est le partant incontesté du FC Emmen grâce à ses bonnes performances et même Ricardo Gareca en a fait un élément important de l’équipe nationale péruvienne. La défense péruvienne sert la quarantaine intelligente ordonnée aux Pays-Bas.

Dans une interview avec Movistar Deportes, Miguel Araujo Il a raconté ce qui a été vécu après la victoire du Brésil sur le Pérou en phase de groupes de la America’s Cup 2019. «Après le match, au dîner, personne ne voulait regarder. Ricardo a pris une bonne décision, il nous a libérés et nous a dit de partir avec notre famille », a expliqué le défenseur du FC Emmen.

Aussi, Miguel Araujo Il a considéré que la fête que j’apprécie le plus était la victoire du ‘Blanquirroja’ 3-0 contre le Chili. “Je reste avec le Chili, avec la colère que nous avons (entre rires)”, a expliqué le joueur de 25 ans.

Un autre détail qu’il a donné était sa ligue préférée. “Un club où j’aimerais jouer?, Je n’ai pas de club défini mais j’aime le football espagnol, je vois presque tous ses matchs”, a-t-il déclaré. Miguel Araujo.

Coronavirus aux Pays-Bas

Bien qu’il soit le douzième pays avec les plus infectés par la COVID-19, le gouvernement néerlandais a décidé de ne pas faire pression sur la population. Le Premier ministre néerlandais a opté pour une «quarantaine intelligente». Avec cette mesure, les habitants des Pays-Bas peuvent sortir mais avec prudence, il est néanmoins recommandé de rester chez eux. De plus, il a été décidé de fermer les endroits où il ne pouvait pas être gardé à plus de deux mètres.

